La mère de Britney Spears l’aurait forcée à annuler son mariage en 2004

La mère de Britney Spears, Lynne Spears, aurait forcé la chanteuse à annuler son mariage avec son ami d'enfance Jason Alexander, selon l'avocat en divorce Mark Goldberg, qui s’était occupé du dossier, il y a 17 ans.

Maintenant à la retraite, Mark Goldberg explique avoir conseillé Jason Alexander à l’époque et soutient que ni lui ni Britney Spears ne souhaitent annuler leur mariage qui n’aura finalement que duré 55 heures.

«C’était la mère de Britney qui intervenait et s'insérait dans la vie de sa fille», a assuré Mark Goldberg au Mail Online. «[Lynne Spears] est venue à Las Vegas, a jeté Jason dehors et lui a acheté un billet d'avion pour qu’il rentre chez lui.»

L’avocat spécialisé en divorce rapporte que lorsque le jeune couple a appelé Lynne Spears le lendemain du mariage, «l'enfer s'est déchaîné».

Le couple s’est marié en 2004 dans une petite chapelle de Las Vegas, mais le mariage aura finalement été annulé 55 heures plus tard grâce à un document qui affirmait que Britney «ne comprenait pas les conséquences de ses gestes».

Le couple a grandi ensemble dans la petite ville de Kentwood, en Louisiane, et selon Mark Goldberg, il s’aimait «vraiment, vraiment».

Jason Alexander a contacté l’avocat Goldberg après l’annulation de leur union, cherchant des conseils juridiques.

«Il était très émotif et bouleversé. Britney l'avait appelé pour qu'il vienne à Las Vegas. Elle était là avec des amis, si je me souviens bien, et elle a payé son billet d'avion pour venir. C'était l'idée de Britney de se marier. Il a dit qu'ils n'avaient pas bu ni consommé de drogue – ou du moins qu'ils n'étaient pas ivres.»

«Jason était confus parce qu'il aimait Britney et qu'il ne voulait pas la blesser, mais il avait très peur de sa mère et de son équipe, a-t-il poursuivi. Ce n’était pas un étranger qu’elle venait de ramasser. Ils se connaissaient depuis des années. Il pensait que s'il jouait le jeu et faisait ce qu'ils demandaient, elle reviendrait, et lui et Britney finiraient ensemble.»

Il ajoute: «Je crois vraiment que cet événement particulier a eu un impact négatif sur la vie de Britney Spears, la façon dont elle a été contrôlée et ce que ça lui a coûté.»

Sept mois plus tard, Britney Spears épousa le danseur Kevin Federline. Le couple a eu deux fils, Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, avant que Spears ne demande le divorce en 2006.

Britney Spears a amorcé une longue bataille juridique contre son père au sujet de sa tutelle. Elle prétend avoir été abusée et contrôlée.

La chanteuse a récemment engagé un nouvel avocat, Matthew Rosengart, pour mettre fin à la tutelle.

