Nintendo Switch: Luigi’s Mansion 3, Zelda: Link’s Awakening et d’autres titres populaires en rabais aujourd’hui seulement

Quelques fois par année, Nintendo gâte ses joueurs avec des soldes super intéressants, alors aussi bien en profiter! Ne ratez pas votre chance, puisque les soldes sont en vigueur aujourd'hui seulement.

Jusqu’à 2h59 du matin, le 23 juillet, économisez 25$ sur des titres populaires de la Nintendo Switch. Si vous ne possédez pas l’un de ces jeux, c’est le moment de l’ajouter à votre ludothèque!

De plus, économisez 30$ sur Mario Kart Live: House Circuit et transformez votre salon en véritable piste de course de Mario Kart! L’offre est aussi valide jusqu’à 2h59 du matin, le 23 juillet.

