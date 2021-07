Partager







Nintendo a dévoilé, au début du mois de juillet, le nouveau modèle de la console Switch qui sortira le 8 octobre 2021.

Bien que ce ne soit pas la version nécessairement attendue, la Switch revue aura un écran OLED de 7 pouces plus lumineux ainsi qu’un support plus robuste à l’arrière de l’écran et une station de charge avec un port Ethernet intégré. De plus, sa capacité de stockage sera doublée par rapport à son prédécesseur, l’amenant à 64 Go de stockage interne.

Pour connaître toutes les spécifications de la console, c’est par ici.

Voici donc où précommander la Nintendo Switch OLED en blanc ou néon, et ainsi vous assurer de mettre la main sur un exemplaire dès sa sortie:

Amazon: Ensemble Blanc | Ensemble rouge fluo/bleu fluo

Best Buy: Ensemble Blanc | Ensemble rouge fluo/bleu fluo

EB Games: Ensemble Blanc | Ensemble rouge fluo/bleu fluo

La Source: Ensemble Blanc | Ensemble rouge fluo/bleu fluo

Walmart: Ensemble Blanc | Ensemble rouge fluo/bleu fluo

Si vous préférez encourager vos boutiques locales, voici quelques adresses que vous pouvez contacter:

La sortie de la nouvelle console est prévue le 8 octobre 2021.

