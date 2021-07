Une influenceuse meurt après une publication prémonitoire

Partager







C'est vraiment l'hécatombe chez les influenceuse depuis une quelques jours. Une troisième vedette des réseaux sociaux est décédée cette semaine. Il s'agit cette fois d'une brésilienne morte de façon tragique peu de temps après une publication presque prémonitoire sur son compte Instagram.

«La vie est courte, soyons fous, toi, moi, Dieu et la route! Tes rêves sont les miens» a écrit Júlia Hennessy Cayuela à ses 332 000 abonnés sur Instagram, il y a six jours. On peut l'apercevoir avec son amoureux, casque de moto à la main, dans un paysage à faire rêver à Capão Bonito, le 15 juillet dernier rapporte le New York Post.

La jeune femme était en voyage à moto avec son mari, Daniel Cayuela, lorsqu'ils ont été impliqués dans un accident à São José dos Pinhais, près de São Paulo, au Brésil.

Elle a été transportée par avion dans un hôpital de la ville voisine dans un état critique, mais est décédée peu après, selon le média brésilien O Tempo.

Son conjoint, Daniel Cayuela, suivi par 110 000 abonnés Instagram a été grièvement blessé, a subi une opération à l'épaule et s’est retrouvé aux soins intensifs.

Le couple était marié depuis quatre ans et documentait souvent ses aventures à moto à travers leurs comptes de médias sociaux respectifs.

Dans des vidéos de leur dernier voyage, Júlia a même déclaré que les routes sur lesquelles le couple a effectué le voyage étaient assez sinueuses et qu'elle avait eu la nausée. Par ailleurs des vidéos montraient des conditions météo qui compliquaient leur voyage, dont d’épaisses nappes de brouillard.

Júlia a été enterrée le 17 juillet dans la ville de Belo Horizonte, dans l'État natal du couple.

La procession funèbre, à laquelle ont assisté des centaines d’admirateurs et de proches, a été filmée dans des séquences vidéo par des médias locaux.

