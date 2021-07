Voici tout ce qu’on sait sur «La vie compliquée de Léa Olivier» saison 2

Partager







Après son immense succès suite à sa sortie sur Club Illico en février 2020, La vie compliquée de Léa Olivier sera bientôt de retour sur nos écrans!

Basée sur les romans du même nom par Catherine Girard-Audet, la série suit une adolescente, Léa Olivier, qui voit son monde changer lorsque sa famille déménage à Montréal, à 500 km du village où elle est née.

Voici donc tout ce qu'on sait sur la saison 2 de La vie compliquée de Léa Olivier :

Est-ce que le tournage de La vie compliquée de Léa Olivier 2 est terminé?

Après un délai causé par la COVID, le tournage a finalement pu reprendre à Montréal et Ottawa en mai 2021.

Après une trentaine de jours de tournage selon Laurence Deschênes qui joue Léa Olivier, il s'est terminé en juillet!

Quels acteurs vont jouer dans la saison 2 de La vie compliquée de Léa Olivier?

Laurence reprend le rôle de Léa Olivier, tout comme Sam-Éloi Girard dans celui d'Éloi, Thomas Delorme dans celui de Thomas et Léanne Désilets qui joue Marilou.

Côté nouveaux visages, l'acteur Justin Simon se joint à la distribution dans le rôle d'Olivier, un nouvel élève à l'école de Montréal.

Il y aura aussi les comédien.nes Gabrielle Lamarche, Anyjeanne Savaria et Maxime-Olivier Potvin qui incarneront de nouveaux personnages.

Quelle sera l'histoire de La vie compliquée de Léa Olivier saison 2?

L’histoire se déroule durant l'été, quelques mois après les événements du dernier épisode de la première année, alors que Léa et ses amis terminent leur année scolaire. On aura droit à aux vacances, aux premier travail d’été, à des sorties à la plage et en ville... excitant!

À ce moment-là, Léa et Éloi seront en couples depuis quelques mois, mais ils ne s'entendent pas sur tout et doivent travailler sur leur relation.

Comme si Léa avait besoin d'être encore plus mélangée, le nouveau venu à l'école, Olivier, fait tourner toutes les têtes, Il est sportif, gentil et allumé, et il capte l'attention de Léa!

Est-ce qu'il y aura d'autres saisons de La vie compliquée de Léa Olivier?

Rien n'est confirmé pour le moment, mais selon Rachel Cardillo, tout est possible! Ils commencent à y penser, et considérant le fait qu'il y a plusieurs romans dans la série, il y a du «stock» en masse!

De plus, en plus de son succès ici, la série a été doublée en français international et est aujourd'hui diffusée dans plusieurs pays francophones dont en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, et en Haïti.

La saison 2 de La vie compliquée de Léa Olivier sort quand?

La suite sera disponible sur Club illico en 2022, la date exacte reste à être précisée. La première saison est toujours disponible pour visionnement sur la plateforme ainsi que sur TFO.

