Plusieurs DJ québécois resteront sur Twitch malgré le déconfinement

Partager







De nombreux DJ québécois ont eu un coup de foudre pour les diffusions sur Twitch durant la dernière année, au point où même avec la réouverture des bars, plusieurs décident de poursuivre leur carrière de streamer.

• À lire aussi: On a parlé à trois créateurs Twitch québécois qui ont une solide base de fans

• À lire aussi: MadameZoum, la gameuse québécoise qui se démarque sur Twitch

«Twitch, c’est une tout autre énergie positive qu’on ne savait pas qu’on pouvait aller chercher avant», déclare Miguël Turgeon (alias DjSkittelzz sur Twitch).

Il est l’un des premiers DJ québécois à s’être tourné vers la plateforme de vidéo en direct quand la pandémie a frappé, il y a un peu plus d’un an. Il ne s’est pas lassé et continue de diffuser sur sa chaîne, même avec la réouverture des bars.

De 2 à 200 DJ Twitch

«On est beaucoup à avoir pogné la piqûre. Je pense qu’on va pas mal tous continuer», déclare un autre pionnier dans le domaine, Guillaume Jalbert (alias DJPodzTV sur Twitch), qui envisage même de streamer sur sa chaîne en direct des bars.

Photo tirée de Twitch Guillaume Jalbert, alias DJ Podz

«Avant la pandémie, il y avait environ deux DJ québécois sur Twitch et maintenant on est plus de 200», rapporte Miguël Turgeon.

«C’est une nouvelle porte qui vient de s’ouvrir pour plein d’artistes et je suis sûr que dans les prochaines années, beaucoup d’entre eux vont la prendre», déclare DJ Podz, qui est d’ailleurs un des instigateurs de l’équipe Twitch DJ's Québec , qui réunit un total de 130 DJ québécois.

• À lire aussi: Le «Muppet Show» du Québec est sur Twitch

Des DJ animateurs

L’une des différences principales entre un set sur Twitch par rapport à dans un bar, c’est que les DJ doivent animer beaucoup plus.

«Dans les bars, je ne parlais presque pas. Cependant, sur Twitch, tu es obligé de constamment entretenir ton monde parce que sinon ils ne resteront pas. Ça m’a donc appris à animer», explique DJ Podz, qui stream jusqu’à quatre heures par live.

Cette relation avec les viewers a permis à certains DJ de connecter avec une nouvelle clientèle. Ce fut le cas pour DJ Podz, qui a conquis un public qu’il ne pensait jamais aller chercher. «L’autre fois dans un bar, il y avait 20 tables réservées par du monde de Twitch qui d’habitude ne sortent jamais. Ils étaient venus me rencontrer, je ne pensais jamais vivre ça, c’est fou!» exprime le DJ, qui est bien connu notamment dans le monde des gamers.

• À lire aussi: Sur sa chaîne Twitch, chloee_fitgamer récolte et partage des confidences

Payant à quel point?

Au Québec, les montants empochés par les DJ pour un seul stream peuvent se situer dans les centaines de dollars, selon les informations que nous avons récoltées.

Mais il faut que les artistes investissent du temps dans leur chaîne pour qu’elle rapporte.

Pour DJ Podz, qui cumule près de 7000 followers et 1 167 heures de diffusion, il a été possible d’uniquement vivre du streaming dans la dernière année.

Difficile cela dit d’estimer le salaire typique qu’ils font, puisque ça varie beaucoup. «Il n’y a jamais un mois pareil», dit DJ Skittel’zz, qui œuvre dans le domaine musical depuis 23 ans.