PS5, Xbox Series X et Nvidia RTX: la pénurie de semi-conducteurs pourrait s’étirer jusqu’en 2023

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle console ou d’une carte graphique flambant neuve? Votre patience pourrait être mise encore plus à rude épreuve que vous le pensiez, du moins selon le grand patron d’Intel.

D’après Pat Gelsinger, le PDG de la firme américaine, la pénurie de semi-conducteurs, pièce essentielle pour la fabrication d’à peu près n’importe quel appareil électronique, pourrait se prolonger jusqu’en 2023.

Cela voudrait ainsi également dire que certains produits très en demande, comme la PS5, la Xbox Series X ou encore les cartes graphiques RTX de Nvidia, risquent de continuer d’être difficiles à trouver pour encore plusieurs mois... voire des années.

«Bien que je m’attende à ce que les pénuries atteignent un creux dans la deuxième moitié [de 2021], cela prendra encore un ou deux ans avant que l’industrie soit entièrement capable de rattraper la demande», a précisé Gelsinger lors d’une téléconférence avec des investisseurs d’Intel.

Le dirigeant, à la tête de l’un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, peut sembler un oiseau de malheur, mais soulignons qu’il n’est que le dernier d’une longue liste d’acteurs de l’industrie à prévoir une pénurie de puces qui s’étire dans le temps.

En janvier, la PDG d’AMD, Lisa Su, avait notamment averti les consommateurs que son entreprise peinerait à répondre à la demande de pièces essentielles aux processeurs de PS5 et de Xbox Series X/S durant, au minimum, la première moitié de 2021. Puis, en mai, c’était au tour du directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, d’affirmer que les stocks de PS5 pourraient continuer d’être limités jusqu’en 2022 et même plus.

«Je ne crois pas que la demande va se calmer cette année et même si nous obtenons beaucoup plus de composantes et produisons un bien plus grand nombre d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne serait pas en mesure de rattraper la demande», avait-il alors indiqué.

Notons que la pénurie de semi-conducteurs touche beaucoup plus que le monde du jeu vidéo et de l’électronique. La situation est préoccupante jusque dans l’industrie automobile, où la production est également au ralenti en raison de la rareté des puces.

