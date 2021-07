Partager







Plusieurs grandes marques de beauté dans le monde testent toujours leurs produits sur les animaux... une pratique dépassée et inutile, admettons-le. Heureusement, c’est le consommateur qui a le dernier mot. D’ailleurs, de plus en plus de personnes cherchent à faire des achats éthiques dans l’industrie de la beauté.

Voici 10 marques de beauté québécoises sans cruauté animale à privilégier lors de vos achats.

Via BKIND

Cette entreprise montréalaise, fondée sur la conscience de soi et de tout ce qui nous entoure, a pour mission de promouvoir le pouvoir des plantes à travers des produits corporels de qualité et faits à partir d’ingrédients naturels. Les cosmétiques sont toujours véganes, respectueux de l'environnement et conviennent aux peaux les plus sensibles. Deux pour cent des ventes sont remis à un organisme ou à un refuge pour animaux.

Produit coup de cœur: Le shampoing naturel en barre pour hydratation et souplesse

Via MARCELLE

Depuis plus de 145 ans, Marcelle se consacre à la création de soins de la peau et de produits de beauté. En 2018, Marcelle a célébré ses 85 ans de mise en marché de produits hypoallergéniques et sans parfum au Canada.

Produit coup de cœur: Le mascara Ultimate Volume

Via LES LARES

Une gamme de produits de luxe qui respectent à la fois le corps et l’environnement. Cettre entreprise de parfums offre des fragrances dont le résultat provient de recherches méticuleuses et d'une connaissance précise du monde végétal. Julie S. Jones, la fondatrice, est créatrice de parfums et elle navigue dans le milieu montréalais de la mode et de la création depuis la fin des années 1990.

Produit coup de cœur: L’huile de parfum à bille Cognac à la rose

Via MAISON JACYNTHE

Ici, des huiles végétales vierges et huiles essentielles exceptionnelles non altérées et non diluées. Tous les produits sont sans OGM, toxines, fragrances, dérivés de pétrole, ni agents synthétiques. Les soins, les parfums et le maquillage respectent l’intégrité de la peau et sont 100% naturels.

Produit coup de cœur: La Mousse au chocolat

Via ARTÉMIS

Basée à Québec, Artémis offre des produits conçus à la main, dans le cadre d’une philosophie minimaliste, sans ajout de fragrances, d'agents de conservation néfastes, ni de composantes superflues. Ni les produits ni les ingrédients n'ont été testés sur des animaux et tous ne contiennent que des ingrédients d'origine végétale.

Produit coup de cœur: Le beurre fouetté P'tite douceur

Via NUPHAR

Nuphar offre des produits pour le visage et le corps faits à la main à Montréal. Les matières premières incluent des huiles végétales pressées à froid, des hydrolats de fleurs et des huiles essentielles de qualité. Tous les produits sont véganes et non testés sur les animaux. Des contenants en verre sont privilégiés pour les crèmes, des étiquettes de carton pour les savons et les shampoings.

Produit coup de cœur: Le masque au matcha

Via COCOONING LOVE

Des produits simples et 100 % naturels pour vos rituels beauté avec uniquement des ingrédients purs et naturels... De la brosse à dents aux shampoings solides, en passant par les sérums et les baumes à lèvres! Faits à la main, à Montréal.

Produit coup de cœur: Le beurre fouetté corporel Amande

Via LISE WATIER

Lise Watier Cosmétiques offre des produits de maquillage et de soins et des fragrances. Parmi les succès de vente de l'entreprise, mentionnons les parfums Neiges, les Correcteurs professionnels Portfolio et le Rouge gourmand.

Produit coup de cœur: CC Crème Correcteur Couleur Hydratant Multi-Perfecteur FPS 25

Via IDOINE

Des soins cosmétiques biologiques et équitables à base d'huile de moringa et d'essences florales. Les fleurs et les plantes biologiques sont récoltées au moment où elles offrent naturellement le plus de molécules bioactives. Des produits pour tous les types de peau.

Produit coup de cœur: La Boîte découverte antirides

Via ANNABELLE

Cette marque québécoise, créée en 1967, est reconnue pour ses couleurs vives. Une extraordinaire palette de teintes vives et nuancées permet de créer son propre style.

Produit coup de cœur: Le traceur liquide Free Spirit

