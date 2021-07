Jeunes entrepreneurs: 10 compagnies de Québec à suivre sur Instagram

Partager







À Québec, plusieurs jeunes entrepreneurs se démarquent par leurs idées créatives et originales. Ces passionnés des affaires ont le vent dans les voiles et nous les voyons partout sur les réseaux sociaux. Devant autant de détermination et de charisme, pas étonnant qu’ils soient aussi populaires!

Voici 10 compagnies de Québec à suivre sur Instagram.

William Giroux et Gabriel Bolduc sont derrière ces étuis pour téléphone que tous les influenceurs s’arrachent. Cette compagnie de Québec se démarque par ses produits de haute qualité: des produits originaux, stylés et offrant un vaste choix de modèles. Ajoutez une touche KaseMe à tous vos prochains outfits!

De la pâte à biscuits savoureuse et sans danger à manger crue... N’est-ce pas merveilleux? En plus, les saveurs sont complètement renversantes: Biscuit & crème, Gâteau de fête, Chocolat signature et Triple chocolat brownie. Le président de cette compagnie se nomme Sébastien Fiset et il offre plus de 2500 points de vente au Canada.

S’il y a une jeune femme qui se distingue dans le monde de l’esthétisme, c’est bien Élya Houle, une travailleuse autonome ayant son institut à Breakeyville. Dans le domaine depuis deux ans et possédant son diplôme d’esthéticienne et cinq diplômes comme technicienne en pose de cils classique, volume et lashlift, elle fait aussi de jolies manucures et offre l’épilation au sucre. On la dit minutieuse, délicate et hypersympathique.

Des sous-vêtements confortables et respirants au design moderne. À la tête de Bamboo: Mathieu Landry-Girouard, Jules Marcoux, Philippe Ouellet-Thivierge et Hugo Garneau, de jeunes entrepreneurs qui se démarquent partout où ils passent. De la nouveauté: une ligne de vêtements offerte sur leur site internet. On adore le one piece pour femmes et le sweat à capuche pour hommes.

Philippe-Olivier Trottier est le fondateur de Teangle, des thés matcha délicieux. Le principe: au lieu d'infuser les feuilles du thé vert, on les consomme sous forme de poudre. On dit que le matcha est bourré de nutriments et d'antioxydants. Coup de cœur pour Gingembre et Citronnelle: un goût épicé, sucré et soyeux à la fois. Aussi bon glacé que chaud!

Raphaël Giguère et Xavier Cain-Garnier sont les fondateurs de Ride Raw, une boutique pour tous les passionnés de vélo de montagne qui se respectent. Chandails et t-shirts, casquettes et hoodies pour vous exercer à votre sport avec confort et style.

Quatre propriétaires sont derrière ce paradis pour les dents sucrées: Antoine El-Khoury, Alexis Gateau-Bégin, Jean-Sébastien Lacroix et Sami Benlamlih. Située à Sainte-Foy et à Cap-Rouge, Beiko propose des classiques et des saveurs plus originales: S'mores, Gâteau au fromage & framboise, Café praliné (vegan), Érable & bacon, Pâte à biscuits, Dulce de leche et bien plus.

Laisses, colliers, harnais... votre chien aura encore plus fière allure avec les produits de Tella & Stella. C’est en désirant créer des objets originaux pour les chiens qu’Alexandre Hébert a fondé sa compagnie en 2019. Depuis, il travaille avec des artistes de Québec pour la réalisation des designs.

Marc Champoux est derrière ce projet d'aménagement, de location, d'entretien, de murs végétaux et de compositions naturelles ou artificielles. Ici, les plantes ont toute la place. Toujours à l’affût des dernières nouveautés, les techniciens horticoles certifiés pourront vous aider dans vos projets commerciaux et résidentiels selon vos besoins, budgets et inspirations.

Émilie Laferrière, fondatrice de Milie Bijoux, a lancé sa propre marque en 2011. Elle se démarque par son service client personnalisé. Tout en simplicité, les bijoux sont faits à la main avec des matériaux d’une grande qualité. Il faut absolument jeter un œil aux chaînes de cheville, qui sont tout simplement magnifiques.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s