Avertissement de smog presque partout au Québec, incluant Montréal et Laval

Partager







Une grande majorité du Québec est placée sous un avertissement de smog, une situation due à la fumée provenant des feux de forêt qui continuent de brûler dans les provinces voisines.

• À lire aussi: Smog : la lune était orange lundi soir et ce n’est pas une bonne nouvelle

Lundi, plusieurs secteurs du Québec étaient toujours touchés par un avertissement de smog dont l’Estrie, Gatineau, le Lac-Saint-Jean, le Saguenay, la Mauricie, les Laurentides, Québec, Laval, l’île de Montréal et Lanaudière. La qualité de l’air s’en trouve directement affectée.

«De la fumée en provenance des feux de forêt dans le nord-ouest de l'Ontario et le Manitoba entraîne une mauvaise qualité de l'air sur ces secteurs. Les conditions vont s'améliorer graduellement mardi», a indiqué Environnement Canada dans son alerte émise en fin d’après-midi dimanche. Cet épisode de smog est le deuxième à survenir en moins d’une semaine au Québec.

Un soleil orange

Camille Dauphinais-Pelletier/24 heures Dimanche, le soleil avait des couleurs plus orangées, une teinte directement reliée à la présence de la fumée dans l’atmosphère.

Dimanche soir, le soleil avait des couleurs plus orangées, une teinte directement reliée à la présence de la fumée dans l’atmosphère. La fumée interfère avec la lumière qui est émise par le soleil en bloquant les longueurs d'onde plus courtes, associées aux couleurs jaune, bleu et vert, et en laissant passer les longueurs d'onde plus longues, associées aux couleurs rouge et orange.

Lundi matin, dans la région de Montréal, le soleil conservait toujours cette teinte orange particulière, donnant aux nuages une couleur pêche. Les rues éclairées par ses rayons avaient elles aussi une couleur qui tirait vers l’orange.

«Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur jusqu'à la levée de l'avertissement de smog», a rappelé Environnement Canada.