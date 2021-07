Emilia Clarke sort une bande dessinée avec un héros pas comme les autres

Partager







Emilia Clarke a écrit une bande dessinée dont le protagoniste est un superhéros plutôt inhabituel. L'actrice britannique a joué dans Game of Thrones pendant huit saisons jusqu'à 2019, mais lors d'une apparition dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon mercredi soir, elle a révélé qu'elle était loin d'en avoir fini avec le genre fantastique, car elle lance maintenant une nouvelle bande dessinée intitulée M.O.M.: Mother of Madness.

«C'était juste une idée idiote. C'était une conversation idiote qui a eu lieu dans une voiture, alors que nous allions à un concert avec des amis, a-t-elle raconté, expliquant vouloir créer un superhéros plus réaliste. Et on s'est dit: “Ouais, ce ne serait pas drôle s'il y avait un superhéros qui n'était pas parfait et qui était juste un gros bordel comme nous?”»

Et pour la vedette, tout semble s'être enchaîné rapidement par la suite. «J'ai fait équipe avec cette incroyable scénariste appelée Marguerite Bennett, qui était mon gourou et ma guide parce que je n'y connaissais rien en bande dessinée, et donc j'ai tout écrit, puis elle a transformé mon travail en bande dessinée. Elle l'a transformée en ça», a ajouté l'actrice de 34 ans.

Emilia Clarke a rejoint l'émission à distance et a fièrement posé son nouveau livre sur l'étagère derrière elle. Depuis la fin de Game of Thrones, elle est apparue dans des films à succès comme Solo: A Star Wars Story et Terminator Genisys, et elle devrait rejoindre l'univers cinématographique Marvel dans la prochaine série Secret Invasion.

