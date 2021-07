Les bars pourront servir de l'alcool jusqu'à 1h du matin

Partager







À compter de dimanche prochain, les salles de spectacles, stades et lieux de culte pourront accueillir des foules plus importantes. Les bars et restaurants, eux, auront le droit de servir de l’alcool jusqu’à 1 h du matin.

Le ministère de la Santé vient d’annoncer, par voie de communiqué, de nombreux assouplissements sur les rassemblements intérieurs et extérieurs.

À partir du 1er août, d’autres assouplissements entreront en vigueur pour les salles de spectacles, les festivals ainsi que pour les heures de service d’alcool des bars et microbrasseries.



À l’extérieur, la capacité maximale des stades, festivals et autres lieux de diffusion de spectacles passera de 5 000 à 15 000 personnes, dès le 1er août.

Les salles de spectacles pourront accueillir 500 personnes, plutôt que les 250 actuelles.

Dans le cas de grands amphithéâtres, la capacité passera de 3 500 à 7 500, avec un maximum de 500 personnes par sections indépendantes.

Les autres types de rassemblements (réunions, sport amateur, congrès, etc.) pourront faire passer leur capacité à 500 personnes à l’extérieur, et 250 personnes à l’intérieur. Pour le moment, ce type d’événements est limité à 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

De la même façon, les lieux de culte pourront doubler le nombre de croyants admis dans un événement extérieur, passant de 250 à 500 fidèles.

Du côté des débits de boisson, les bars et restaurants pourront repousser le « last call » de minuit à 1 h du matin. Les bars et microbrasseries devront toutefois toujours fermer leurs portes à 2 h du matin.

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble du Québec, puisque toute la province se trouve présentement au palier vert.

Déconfinement progressif

«Grâce aux allégements permis par la Santé publique, nous poursuivons un déconfinement graduel, mais prudent, qui permet à nos activités culturelles de se déployer en accueillant un plus grand public», a commenté la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, dans un communiqué de presse, lundi.

«L’annonce des allégements aux mesures sanitaires dans les salles de spectacles répond également au besoin de prévisibilité exprimé par les diffuseurs, a-t-elle ajouté. Je suis très heureuse que la progression de la vaccination au Québec nous permette peu à peu de revenir à la normale, et que ces artistes dont nous sommes fiers puissent ainsi retrouver l’énergie du public.»