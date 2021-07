Logan Mailloux repêché par le Canadien même s'il a diffusé une photo de sa partenaire sexuelle sans son consentement

Partager







Le Canadien de Montréal a créé un tollé en repêchant vendredi Logan Mailloux, un joueur qui a pris et partagé une photo explicite d’une partenaire sexuelle sans son consentement, en Suède, l'automne dernier. Voici ce qu'il faut savoir sur cette affaire.

La photo

En novembre dernier, alors qu’il évoluait pour une formation suédoise (SK Lejon), Mailloux a pris une photo de sa partenaire sexuelle, à son insu, alors que celle-ci pratiquait une fellation. Plus tard, il a partagé la photo avec ses coéquipiers.

«J’ai partagé cette photo, sans son consentement, pour impressionner mes coéquipiers, a raconté Mailloux, âgé de 17 ans au moment des faits. C’était un geste complètement stupide et irresponsable de ma part», a-t-il reconnu.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Dénoncé aux autorités locales par la victime, âgée de 18 ans, Mailloux a été accusé de diffamation et de partage d’une image intime sans consentement. Il a été condamné à une amende équivalent à 1650$ US.

«J’ai agi sans penser. C’était un manque de jugement de ma part, a-t-il poursuivi. Je sais que j’ai causé énormément de tort à cette personne et à sa famille. J’espère qu’elle sait que je suis sincère, que je suis vraiment désolé. C’est la chose la plus stupide que j’ai faite dans ma vie.»

Une lettre avant le repêchage

Mailloux, un défenseur de 18 ans qui jouait pour les Knights de London, avait pourtant envoyé une lettre aux équipes du circuit Bettman pour leur demander de ne pas le sélectionner lors de ce repêchage.

«Le repêchage de la LNH devrait constituer l’un des moments marquants les plus excitants dans la carrière d’un joueur. Étant donné les circonstances, je ne crois pas avoir montré suffisamment de maturité pour mériter ce privilège en 2021, avait-il écrit sur ses réseaux sociaux, tel que rapporté par le site The Athletic. Je pense que mon retrait me permettra d’atteindre un niveau de maturité et de caractère assez élevé l’an prochain.»

Le même média précisait qu’au moins 11 formations de la LNH avaient retiré de leur liste de hockeyeurs à choisir le nom de Mailloux.

Le Canadien va l'«accompagner»

Le Canadien a quand même choisi de le repêcher.

L'équipe a réagi en disant ne pas minimiser la sévérité des actions posées.

«Nous prenons aujourd'hui l'engagement d'accompagner Logan dans son cheminement, de lui fournir les outils pour lui permettre de prendre de la maturité et l'aide nécessaire pour le guider dans sa démarche. Nous sommes également engagés à sensibiliser nos joueurs aux répercussions que peuvent avoir de tels gestes sur la vie des autres», a fait savoir l'organisation dans un communiqué.

La ministre surprise et déçue

La ministre responsable de la Condition féminine s’est dit «surprise et déçue» par le choix de premier tour du Canadien.

Isabelle Charest, qui est une ex-athlète de haut niveau, a indiqué samedi dans une série de micromessages sur Twitter que les gestes reprochés au hockeyeur ontarien sont «inacceptables».

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI Isabelle Charest

«Depuis mon arrivée en poste comme ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, j’ai posé plusieurs gestes pour faire du sport un milieu sécuritaire, exempt de violence et inclusif, a-t-elle indiqué. Le choix de repêcher M. Mailloux ne va pas du tout dans le sens du changement de culture positif que je souhaite instaurer dans le milieu sportif et à l’échelle de la société. Évoluer au sein de la LNH est un immense privilège.»



«Posséder des habiletés athlétiques exceptionnelles, c’est une chose, mais je crois sincèrement que ceux qui en font partie se doivent d’être des modèles, sur et en dehors de la glace», a-t-elle conclu.

- Avec les informations de l'Agence QMI

