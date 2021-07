Parfums de Resident Evil: Capcom a décidé d’embouteiller l’odeur de Chris, Leon et Jill

Partager







De toute évidence, Capcom ne sait plus trop quoi sortir comme produit dérivé pour célébrer sa franchise phare d’horreur, Resident Evil.

Après un spiritueux aux herbes, l’éditeur japonais annonce maintenant qu’il produira... trois parfums inspirés par des personnages de la série d’épouvante. Oui, des parfums aux notes de Chris Redfield, Leon S. Kennedy et Jill Valentine. Ce n’est pas une blague.

Alors, qu’est-ce que ça sent, un membre du S.T.A.R.S.? Pas mal de choses, apparemment.

Selon un communiqué de presse en japonais, et l’aide très approximative de Google Traduction, le parfum de Chris mélangerait des notes de fougère, de clou de girofle et de poivre noir, tandis que celui de Leon offrirait plutôt un nez bien frais, dominé par la lime et les agrumes.

Quant à Jill, elle aurait droit à un bouquet à la fois floral et fruité, avec un peu d’eucalyptus ajouté à tout ça. De quoi donner une bonne piste à Nemesis pour trouver sa proie, en d’autres mots.

Concoctée afin de souligner le 25e anniversaire de Resident Evil, la collection de parfums est en vente au Japon depuis vendredi passé pour la somme de 6,380 yens, soit un peu plus de 72 dollars canadiens. Cependant, comme le souligne TheGamer, rien n’indique que l’étrange produit dérivé sera éventuellement distribué ailleurs dans le monde.

Étonnamment, ce n’est pas la première série de fragrances que Capcom met en vente. Les Japonais peuvent aussi mettre la main sur des parfums aux bonnes odeurs de Monster Hunter, Ace Attorney ou encore Devil May Cry 5.

Maintenant, à quand de l’«Eau de Goron» ou «Anarchy, un parfum signé Trevor Philips», comme le propose notre collègue Kazzie? Il y a peut-être un gros créneau pour ça de ce côté-ci de l’océan, qui sait...

