Le propriétaire de Marlboro veut rendre la société sans tabac d'ici 2030

Connue pour sa marque Marlboro, l'entreprise Philip Morris veut cesser de vendre des cigarettes au Royaume-Uni d’ici 10 ans.

C’est ce qu’a dit le PDG de l’entreprise, Jacek Olczak, dans une entrevue accordée au média britannique Daily Mail. Un projet qu’il souhaite éventuellement réaliser à l’international.

M. Olczak, qui occupe ses fonctions depuis mai, souhaiterait rendre la société «sans tabac», ce qui cesserait les activités de la marque Marlboro.

Selon lui, cela fait partie des plans de Philip Morris de remplacer les produits traditionnels du tabac par d’autres options présentées comme moins nuisibles, comme les cigarettes électroniques.

Cette nouvelle va de pair avec l’ambition du gouvernement britannique de rendre l’Angleterre sans tabac d’ici 2030 et l’Écosse d’ici 2034.

Ceux qui veulent toujours fumer seraient invités à aller vers des options modernes telle la cigarette électronique, a dit Jacek Olczak.

Ailleurs dans le monde

En avril, la Nouvelle-Zélande avait proposé un projet de loi dans lequel la vente de cigarettes serait interdite à toutes les personnes nées après 2004. Le pays souhaite la fin de la cigarette sur son territoire dès 2025.

La dernière enquête de Statistique Canada en 2019 révélait qu’un peu plus d’un Québécois sur six fumait la cigarette tous les jours ou à l’occasion. C’est l’un des taux provinciaux les plus élevés au pays, se rapprochant de celui de Terre-Neuve-et-Labrador (19,5%) et de celui du Nouveau-Brunswick (18,3%). Au Canada, 14% des personnes de 12 ans et plus fument la cigarette.

En mai, Santé Canada a publié un projet réglementaire qui interdirait toutes les saveurs de cigarette électronique, sauf celles de tabac, de menthe et de menthol. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) ne se réjouissait pas de cette idée et croit que ça nuirait «aux efforts de lutte contre tabagisme et de santé publique».