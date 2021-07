Vin Diesel dans Star Wars Battlefront II est le «crossover» que l’on attendait tous

Partager







Qu’est-ce qui différencie Darth Maul de Dominic Toretto, l’un des principaux protagonistes de Fast and Furious? Pas grand-chose selon un brave moddeur, qui a réussi à remplacer l’intrépide Sith dans Star Wars Battlefront II par le personnage de Vin Diesel.

L’internaute RyZe26 a partagé les fruits de son labeur sur Reddit, accompagné de la très drôle mention: «N’importe quoi pour la famille», comme l'a remarqué GamesRadar.

Dans la séquence d’une vingtaine de secondes, on peut voir ce cher Dom manier le sabre laser à deux lames de Darth Maul avec assurance, défaisant les ennemis un à un, comme s’il venait de s’injecter une bonne dose NOS dans les veines.

Pour ajouter au gag, RyZe26 a même accompagné la vidéo de la chanson Bandolero de Don Omar et Tego Calderon, que l’on pouvait entendre dans Tokyo Drift, mais qui est revenue au-devant de la scène grâce à la plus récente fournée de memes de Fast and Furious.

Du très beau travail, bref, que l’on espère voir officiellement intégré à un potentiel Battlefront III, si jamais Electronic Arts se lance dans le projet.

