Voici ce que sont devenues les stars de «Twilight» aujourd’hui

Disponibles depuis peu sur Netflix, les 5 films de la saga Twilight sont aujourd’hui plus populaires que jamais, et on comprend pourquoi!

Inspirée des romans de Stephenie Meyer, la série de films Twilight raconte l’histoire d’amour entre Bella Swan, une humaine, et Edward Cullen, un vampire.

Sorti en 2008, le premier épisode a connu un immense succès et a propulsé les jeunes acteurs au statut de vedettes internationales en un instant.

Treize ans plus tard, plusieurs d’entre eux ont une carrière fructueuse, alors que d’autres ont sombré dans l’oubli.

Voici donc où sont les stars de Twilight en 2021:

1. Ashley Greene (Alice Cullent)

Celle qui jouait la sœur clairvoyante d’Edward continue d'œuvrer dans le milieu du cinéma et de la télévision! Elle a obtenu quelques rôles dans des films de Noël, et elle a aussi prêté sa voix à plusieurs personnages animés.

Dans sa vie personnelle, la jeune femme de 34 ans a épousé Paul Khoury, un animateur télé, en 2018. Ils semblent filer le parfait bonheur!

2. Kellan Lutz (Emmet Cullen)

Depuis son rôle dans Twilight, Kellan s’est taillé une place dans le monde du cinéma d’action. L’acteur de 36 ans joue souvent des agents du FBI ou encore des policiers dans de nombreux films.

Kellan et sa femme, la mannequin Brittany Gonzales, ont accueilli leur bébé arc-en-ciel, Ashtyn Lilly Lutz, en février 2021.

3. Nikki Reed (Rosalie Cullen)

Après avoir joué Rosalie, la carrière devant la caméra de Nikki a ralenti. L’actrice de 33 ans a obtenu quelques rôles ici et là, notamment dans les séries Sleepy Hollow et V-Wars.

Vous allez sans aucun doute reconnaître son mari, l’acteur Ian Somerhalder de The Vampire Diaries. Les amoureux se sont mariés en 2015 et ont une fille ensemble.

4. Jackson Rathbone (Jasper Cullen)

Le rôle du 4e et dernier «enfant» de la famille Cullen reste à ce jour l’un des plus marquants dans la carrière de Jackson. En plus d'être d’acteur, Jackson est aussi un musicien prolifique.

Lui et sa copine de longue date, Sheila Hafsadi, ont 3 enfants et le couple est très proche de celui formé par Nikki et Ian Somerhalder.

5. Anna Kendrick (Jessica)

Bien que le rôle de Jessica, l’amie de Bella, était petit dans Twilight, la carrière d’Anna Kendrick est assez impressionnante. En plus de ses rôles dans la série de films Pitch Perfect, on l’a vue dans Mike and Dave Need Wedding Dates, Into the Woods, A Simple Favor, et la liste continue.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, la talentueuse actrice et chanteuse est en couple avec le directeur de la photographie anglais Ben Richardson.

6. Taylor Lautner (Jacob Black)

Après avoir joué le loup-garou qui se retrouve dans un triangle amoureux, plusieurs croyaient que Taylor allait devenir une star d’Hollywood. Malheureusement, sa carrière s’est limitée à quelques petits rôles ici et là dans différentes séries télé.

Le jeune homme de 29 ans est en couple avec une infirmière du nom de Taylor Dome depuis 2018.

7. Kristen Stewart (Bella Swan)

Le rôle de Bella a fait connaître Kristen au grand public, mais celle-ci a décidé de poursuivre une carrière loin des films pour ados. Kristen a préféré choisir des projets plutôt indépendants, troquant parfois son rôle d’actrice pour celui de réalisatrice.

Elle a tout de même joué dans des films plus commerciaux, comme le film d’action Charlie’s Angels et la comédie romantique de Noël, Happiest Season. On pourra la voir interpréter la Princesse Diana bientôt dans le film Spencer.

Côté vie amoureuse, l’actrice de 31 ans est en couple avec la scénariste Dylan Meyer depuis 2019.

8. Robert Pattinson (Edward Cullen)

Que vous l’aimiez pour son rôle de Edward dans Twilight ou encore Cedric Diggory dans Harry Potter, vous savez qui est Robert Pattinson! L’acteur connaît une carrière fructueuse, remplie de projets différents.

Le jeune homme de 35 ans a obtenu des rôles tant dans des films indépendants que dans de grosses productions populaires. On l’a vu notamment dans The Lighthouse, Tenet et The Devil All the Time et bientôt on pourra le voir incarner Batman.

Robert est très discret au sujet de sa vie personnelle, mais il serait en couple depuis plusieurs années avec la mannequin Suki Waterhouse.

