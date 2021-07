Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC d’août 2021

Partager







Ce n’est pas parce qu’un mois n’a (presque) pas de sortie AAA qu’il est dénué de nouveaux jeux intéressants. Parlez-en à août 2021!

En fait, c’est tout le contraire au cours des prochaines semaines, alors que nous aurons droit à une belle brochette de titres de plus petite facture, mais tout de même très attendus. C’est notamment le cas avec Twelve Minutes et Psychonauts 2, qui arriveront dans les bacs en août après plusieurs années de développement.

Certes, celles et ceux qui voudront mettre la main sur une plus grosse production pourront se lancer dans une nouvelle saison de football avec Madden NFL 22 ou encore retourner au Japon féodal avec la Director’s Cut de Ghost of Tsushima.

Ah, et en passant, il y a même un jeu qui sort ce mois-ci qui vous proposera de tondre du gazon... et uniquement cela!

Bref, il y a du choix dans les nouveautés en août sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.

2 août

Age of Empires III: Definitive Edition – The African Royals [DLC] – PC

Grime – PC, Stadia

3 août

Hunter’s Arena: Legends – PS4, PS5, PC

Spiritfarer [ÉDITION PHYSIQUE] – PS4, Switch

The Ramp – PC

5 août

Dodgeball Academia – PS4, Xbox One, Switch, PC

My Friend Pedro: Ripe for Revenge – iOS, Android

Starmancer [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

The Falconeer: Edge of the World [DLC] – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

The Falconeer: Warrior Edition – PS4, PS5, Switch

9 août

Glyph – PC

10 août

Action Arcade Wrestling – PS4, Xbox One

Black Book – PS4, Xbox One, Switch, PC

Button City – PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac

Godfall – PS4

Lawn Mowing Simulator – Xbox Series X/S, PC

Mech Armada [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

Shadowverse: Champion's Battle – Switch

11 août

Glitchpunk [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

12 août

Assassin's Creed Valhalla: The Siege of Paris [DLC] – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia, Luna

Fire Tonight – Switch, PC

Foreclosed – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia

Icarus – PC

Naraka: Bladepoint – PC

Oco – PC

Skatebird – Xbox One, Switch, PC, Luna

Tetragon – PS4, Xbox One, Switch, PC

The Plane Effect – PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

13 août

Ever Forward – PC

Hades – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Paw Patrol: Adventure City Calls – PS4, Xbox One, Switch, PC

16 août

Road 96 – Switch, PC

17 août

Greak: Memories of Azur – PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Humankind – PC, Mac, Stadia

Pile Up! Box by Box – PS4, Xbox One, Switch

18 août

Out of Line – Switch

19 août

Twelve Minutes – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Monster Harvest – PS4, Xbox One, Switch, PC

Recompile – PS5, Xbox Series X/S, PC

RiMS Racing – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Synthetik 2 [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

20 août

Fracked [VR] – PS4

Ghost of Tsushima Director's Cut – PS4, PS5

Madden NFL 22 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia

24 août

Aliens: Fireteam Elite – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Kena: Bridge of Spirits – PS4, PS5, PC

King's Bounty II – PS4, Xbox One, Switch, PC

Hoa – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar [VR] – PS4, PC, Oculus Quest

Lone Echo II [VR] – Oculus Rift

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – PS5

25 août

Psychonauts 2 – PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Rogue Spirit [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

26 août

Traffic Jams [VR] – PS4

27 août

No More Heroes III – Switch

30 août

Book of Travels – PC

31 août

Crown Trick – PS4, Xbox One

KeyWe – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

New World – PC

Rustler – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

The Big Con – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

