Bob Odenkirk hospitalisé après s'être effondré sur le tournage de Better Call Saul

Bob Odenkirk de la série Better Call Saul a été transporté d'urgence à l'hôpital, mardi, après s'être effondré sur le tournage de la série à Los Angeles.

L'acteur tournait la sixième et dernière saison de la série aux studios Sony Lot de Culver City, en Californie. L'équipe a appelé les services d'urgence et le lauréat d'un Emmy Award est toujours à l'hôpital, selon TMZ, bien que la cause de son effondrement n'ait pas été divulguée. TMZ rapporte également que des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur le site à 11h34 pour une urgence médicale.

Better Call Saul est un spin-off de la populaire série Breaking Bad et se déroule avant les événements de la première saison. Bob Odenkirk incarne l'avocat Saul Goodman dans les deux séries.

Plus de détails à venir