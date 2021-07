EB Games va changer de nom au Canada

Partager







Les magasins EB Games au Canada seront rebaptisés GameStop «d’ici la fin de l’année», a annoncé la société mère américaine dans un communiqué diffusé ce mercredi.

«D’ici la fin de l’année, les succursales canadiennes d’EB Games et son magasin en ligne adopteront la marque et le nom GameStop. Cette décision fait suite à la réception de commentaires de la part de nos précieux clients et actionnaires», peut-on lire dans la courte déclaration.

En 2005, GameStop avait acheté Electronic Boutique Holdings Corp, le groupe derrière la chaîne EB Games, pour plus d’un milliard de dollars américains. Les boutiques canadiennes avaient toutefois conservé leur nom jusqu’à aujourd’hui.

La chaîne est encore en activité sous son appellation d’origine en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment. Reste toutefois à voir si ces filiales changeront éventuellement de nom elles aussi.

Au moment d’écrire ces lignes, EB Games Canada n’avait toujours pas annoncé l’éventuel changement de nom sur ses réseaux sociaux.

