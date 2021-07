GameStop : six mois après l’explosion, les petits investisseurs sont toujours là

Partager







Symbole de la rébellion des petits actionnaires contre les puissants de Wall Street en janvier dernier, GameStop continue de mobiliser avec l’espoir de faire mordre la poussière à quelques fonds spéculatifs.

La dégringolade annoncée par plusieurs experts ne s’est toujours pas produite, six mois après que la mobilisation des jeunes investisseurs sur les réseaux sociaux ait fait grimper le prix des titres de l’entreprise de jeux vidéo.

La montée avait fait perdre des millions de dollars aux grandes firmes d’investissements qui misaient sur le recul de ces entreprises pour empocher le gros lot, puisque l’action de la chaîne de magasins de jeux vidéo était passée d’environ 17$ US à près de 500$ US en quelques jours.

Si les volumes d’échanges ont fondu et que GameStop ne fait plus les gros titres, l’action ne s’est pas dégonflée pour autant : elle vaut toujours dix fois son prix de début janvier et ses partisans se comptent encore par centaines.

D'ailleurs, sur Reddit, là où la mobilisation avait commencé, beaucoup défendent la «transformation» de l’entreprise qui tend maintenant vers le commerce en ligne et s’offusquent que le titre soit seulement présenté comme un moyen de faire de l’argent rapidement.

Ils rejettent aussi les comparaisons avec les autres compagnies qui ont bénéficié de l’appui de petits investisseurs dans les derniers mois, comme la chaîne de cinémas AMC ou l’assureur santé Clover Health.

Une longue bataille

Il s’agit pour beaucoup d’entre eux d’une bataille de longue haleine.

En plus d’adhérer au modèle économique de GameStop, ils s’accrochent à GME (son abréviation) pour « voir ce qui se passera quand les vendeurs à découvert seront forcés de sortir», a expliqué Ka12n, qui dit avoir des parts dans l’entreprise, lorsque contacté par l’AFP sur Reddit.

Les ventes à découvert sont purement spéculatives. Elles consistent à emprunter un actif et à la vendre dans l’intention de le racheter une fois que son prix diminue dans le but du faire un profit.

Officiellement, ce type de vente représente un peu plus de 10% des actions de GameStop, mais plusieurs soupçonnent que des investisseurs de grandes institutions utilisent des ressources financières non déclarées pour spéculer massivement sur le titre.

Or, si le prix de l’action monte et reste élevé comme c’est le cas avec celui de l’action de GameStop, les spéculateurs qui misent sur sa chute risque de perde gros. Au-delà de faire de l’argent, c’est ce que visent les petits investisseurs.

Les experts confondus

« Je ne pensais pas que des investisseurs particuliers pouvaient faire bouger autant les prix », a reconnu à l’AFP Meir Statman, professeur de finance à l’Université Santa Clara, spécialisé dans l’étude des décisions financières.

«Je me suis trompé a-t-il dit. Quand les petits épargnants se regroupent, ils ont la même force qu’un grand investisseur institutionnel.»

Il est cependant toujours sceptique sur l’impact que le mouvement aura à long terme sur le monde de la finance.

« C’est davantage une curiosité qu’une sorte de force nouvelle dans le marché », croit-il.

Après l’épisode GameStop, une partie de Wall Street avait crié au loup puisqu’elle craignait que le monde de la finance soit saccagé par une poignée d’internaute amateur de sensation forte.

Six mois après l’explosion, le désastre redouté de fait toujours attendre.

- Avec les information de l'AFP