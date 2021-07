La Lune pourrait causer des inondations majeures dès 2030, mais le Québec sera épargné

Partager







Dans les prochaines décennies, les côtes américaines seront frappées par des inondations plus fréquentes et plus intenses causées par le cycle d’oscillation de la Lune, qui amplifiera la hausse du niveau des mers provoquée par les changements climatiques, prévient la NASA. Doit-on s’en inquiéter?

Heureusement pour nous, la situation géographique particulière du Québec devrait nous faire éviter le pire, affirme Dominique Paquin, responsable des simulations et analyses climatiques chez Ouranos, un consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques.

«Dans l’est du Canada, le continent est encore en train de se soulever en raison du retrait des glaces provoqué par la fin de la dernière période de glaciation. Il se soulève lentement, simplement parce que le poids de la glace ne l’écrase plus», détaille la scientifique.

Bien que le phénomène soit très lent, il devrait selon elle contribuer à freiner l’impact de la montée des eaux sur une grande partie du territoire.

Et pour les endroits plus vulnérables comme la Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine ?

«À court et moyen terme, le plus gros souci ici c’est surtout l’érosion des berges due aux changements climatiques. Je ne crois pas que l’impact de la hausse des marées entraînée par la Lune aura un impact significatif», dit-elle.

Pour ce qui est du reste du Québec, elle rappelle que le Saint-Laurent et les nombreuses rivières qui sillonnent la province sont des systèmes fluviaux. Les marées ne les affectent donc pas.

«Au Québec, la problématique c’est avec les inondations printanières qui sont en lien direct avec l’accumulation et la fonte de neige. Ça n’a rien à voir avec ce qui peut se produire sur la côte-est américaine. Ce sont deux mondes complètement différents.»

Comprendre l’impact de la Lune

Même si on ne sera pas affectés par la hausse des marées, ça reste intéressant de comprendre la conclusion à laquelle sont arrivés les chercheurs de l’équipe scientifique de la NASA chargée de l’élévation du niveau de la mer à l’Université d’Hawaï, au terme d’une étude publiée dans la revue scientifique Nature Climate Change.

Bien que la Lune affecte quotidiennement les marrées sur Terre, l’intensité de son attraction gravitationnelle n’est pas constante. Elle varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment son cycle d’oscillation, explique l’astrophysicien et coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec, Robert Lamontagne.

« L’orbite de la Lune oscille sur un cycle de 18,6 années. Ce mouvement va faire varier la force d’attraction de la Lune, ce qui va créer des marées plus hautes pendant une partie du cycle, et des marées plus basses pendant une autre partie », dit-il.

AFP Influencées par le cycle d'oscillation de la Lune, les marées hautes seront plus fréquentes sur les côtes des États-Unis dans les décennies à venir.

Ainsi, dans la prochaine décennie, La Lune entrera dans le segment de son cycle le plus influent sur les marées.

« Présentement, nous sommes dans la fin d’un creux du cycle, donc les marées hautes sont moins fortes. Cependant, dès 2025, la Lune sera dans une position qui va amplifier le phénomène pour environ 7 à 10 ans », précise l’astrophysicien.

Combiné à la montée des eaux en raison du réchauffement climatique, ce phénomène aura des conséquences majeures sur les communautés riveraines des États-Unis dès 2030. Elles devront alors composer avec des marées de plus en plus forte et fréquente.

D’ailleurs, la situation est déjà préoccupante dans de nombreuses villes côtières américaines, indique l’Agence américain d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), puisque le pays aurait enregistré plus de 600 inondations nuisibles en 2019.