Le design d’une artiste montréalaise volé par une compagnie australienne

Il y a près de deux semaines, l’artiste visuelle Niti Marcelle Mueth a réalisé avoir été plagiée par une compagnie de vêtements australienne. L’une de ses illustrations s’est retrouvée sur des t-shirts commercialisés pendant une année entière. Révoltée par la situation, elle désire aujourd'hui faire un important rappel: «On ne peut pas s’approprier ce qui se retrouve sur Internet.»

Tout a commencé par le texto d’un ami suivi d’une capture d’écran : «As-tu fait une collab avec cette entreprise?» Les images sur le compte Instagram d'une compagnie australienne ne mentent pas : les mannequins arborent un t-shirt blanc sur lequel on peut lire les mots FREE EM’ accompagnés d’un dessin montrant une multitude de poitrines. Le design est un copier-coller d'une oeuvre de l’artiste Niti Marcelle Mueth, créé il y a quelques années.

Captures d'écran / Instagram À gauche, le design original créé par Niti Marcelle Mueth; à droite, le design tel que repris par une compagnie australienne.

«Je n’ai pas dormi pendant deux jours», souffle l’artiste de 25 ans, encore sous le choc.

Dès lors, elle a rassemblé toutes les preuves qu’elle avait sous la main et a partagé la mésaventure sur ses réseaux sociaux pour sensibiliser à l’importance de respecter la propriété intellectuelle des artistes.

«Tout ce qui se retrouve sur Internet a été créé par quelqu’un. Ce n’est pas vrai que tu peux prendre n’importe quoi et te l’approprier, martèle-t-elle. Peu importe si c’est sur Instagram, Facebook ou Pinterest, on ne peut pas utiliser des images sans le consentement de l’artiste.»

Dans cette histoire, une artiste de Bali aurait été engagée pour créer un design, mais serait plutôt tombée sur l’illustration de Niti Marcelle Mueth sur Pinterest.

Atteinte à la réputation

L’artiste montréalaise a été choquée de voir que son design – qui se veut par ailleurs un appel à la diversité corporelle – est présenté sur des mannequins se conformant aux standards de beauté classiques.

«Tout le travail que je fais tourne autour de la diversité ethnique, la diversité corporelle et dans un but de libération. Eux [l’entreprise] prônent des femmes blanches, minces, hypersexualisées. Ils ont transformé mon design dans quelque chose que je ne voulais pas du tout et c’est une atteinte à ma réputation», dénonce Niti Marcelle Mueth.

Capture d'écran

En consultation avec une avocate, l’artiste croit bien pouvoir régler cette situation à l’amiable pour éviter des frais judiciaires et les honoraires d’un avocat. La compagnie australienne à l’origine du plagiat s’est aussi montrée collaborative. Dès le moment où elle a été informée de la faute, elle immédiatement retiré toute mention dudit design sur les réseaux sociaux et l’article a été supprimé de la plateforme de vente. L’entreprise, située à l’autre bout du globe, se serait aussi montrée favorable à un dédommagement.

«C’est important d’être dédommagée en tant qu’artiste. Ce n’est pas juste le design qui a été volé, ils ont fait énormément d’argent avec les t-shirts qu’ils ont vendus. Ça a été leur bestseller dans la dernière année», déplore l’artiste.

Effet boule de neige

Dans les heures qui ont suivi la publication des stories de l’artiste sur Instagram, une communauté s’est mobilisée pour lui venir en aide. Cette vague de soutien a impressionné la jeune femme.

«Y’avait des milliers de commentaires sous ma photo. J’ai reçu 800 messages. Des personnalités publiques ont pris le temps de m’écrire, de partager... J’ai eu énormément de support de la communauté montréalaise. Quand il y a des injustices, des gens sont prêts à travailler ensemble.»

L’artiste, qui n’a pas l’habitude de laisser passer les injustices, est bien déterminée à se battre dans cette affaire, avec ou sans l’aide du système de justice.

*

