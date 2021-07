Les jeunes représentent la plupart des cas de COVID-19, mais sont de plus en plus vaccinés

Partager







Les Québécois de moins de 40 ans représentent pas moins de 73% des cas de COVID-19 enregistrés dernièrement.

Selon les données du ministère de la Santé, entre le 12 et le 26 juillet, les nouveaux cas se répartissaient ainsi :

0-19 ans : 18%

20-39 ans : 55%

40-59 ans : 20%

60-79 ans : 5%

80 ans et plus : 1%

Les jeunes se font vacciner

Même si les jeunes adultes sont plus lents que le reste de la population à aller se faire vacciner, ils se rapprochent de l’objectif de 75% fixé par le gouvernement pour l’automne.

Le groupe qui traîne le plus la patte est celui des 18-29 ans, où on trouve quand même 71% de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Cette proportion tombe à 38% pour ce qui est des deux doses.

Chez les 30-49 ans, le taux grimpe à 78 % (53% pour les deux doses).

Chez les 12 à 17 ans, qui ont eu accès à la vaccination en milieu scolaire, le taux est encore plus élevé : 80% d’entre eux ont eu au moins une dose (la proportion tombe à 26% pour les deux doses).

Par comparaison, les 50 ans et plus sont 90% à avoir reçu au moins une dose, et 79% à être complètement vaccinés.

L’importance du vaccin

Les données les plus récentes indiquent que les cas de COVID-19 actuellement détectés au Québec touchent très majoritairement les personnes non vaccinées.

Le 17 juillet, on observait que les résultats positifs à la COVID-19 au cours du mois précédent étaient constitués de :

64% de gens qui n’avaient reçu aucun vaccin (ou avaient reçu leur première dose moins de 14 jours plus tôt)

31% de gens qui avaient reçu la première dose depuis plus de 14 jours

5% de gens qui avaient reçu leurs deux doses depuis 7 jours ou plus

Incitatifs

Rappelons que le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour inciter la population à aller se faire vacciner, notamment un concours vaccinal.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a aussi annoncé que si la situation se corsait en septembre, l’accès aux commerces non essentiels (bars, restaurants, lieux culturels) pourrait être limité aux gens vaccinés grâce au fameux passeport vaccinal.