Les nouvelles photos de JLo en bikini à 52 ans mettent le feu à l’internet

Partager







Tout comme Charles Lafortune, Jennifer Lopez a récemment soufflé 52 bougies sur son gâteau d’anniversaire.

• À lire aussi: La relation tumultueuse entre Ben Affleck et Jlo: la ligne du temps complète

Contrairement à Charles Lafortune, Jennifer Lopez a souligné son anniversaire en publiant des images d’elle-même en bikini sur les réseaux sociaux.

Dans un carrousel de photos avec comme légende «5 2 ... what it do», on peut voir l’actrice et chanteuse qui prend la pose en bikini rouge et jaune avec un chapeau d’explorateur.

On peut aussi la voir en train d’embrasser son ancien ex-conjoint Ben Affleck, avec qui elle a récemment rallumé la flamme.

Elle a également partagé une vidéo des coulisses de la séance photo, qui prouve qu’elle est toujours autant à l’aise devant la caméra.

Évidemment, tout ça a fait réagir, comme chaque fois que Jenny from the block publie des photos en maillot.

Ensemble, les deux publications ont reçu presque 15 millions de mentions j’aime.

Plusieurs internautes plus jeunes ont comparé leur forme physique à celle de la cinquantenaire. Pas une bonne idée.

Aussi sur le Sac:

s

s