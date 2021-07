Logan Mailloux écarté du camp d'entraînement, mais reste avec le CH

Partager







Le nouveau venu du Canadien de Montréal Logan Mailloux sera écarté du camp des recrues et du camp d’entraînement à l’automne dans la foulée de la controverse autour de sa sélection au repêchage de la LNH vendredi dernier.

«Jouer dans la LNH est un privilège et non un droit. Au cours de l'année, nous ré-évaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre notre organisation», a déclaré le propriétaire du CH Geoff Molson dans une lettre publiée mardi midi, alors que le marché des joueurs autonomes vient d’ouvrir dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Tricolore, qui promet d'épauler le jeune joueur dans son engagement à devenir une meilleure personne, reconnaît qu’il a commis une grave transgression qui ne reflétait pas les valeurs de l’équipe.

SÉBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI Le propriétaire et président du Canadien Geoff Molson | Archives

Le propriétaire du CH a également tenu à offrir ses excuses, autant à la victime de Logan Mailloux qu’aux partisans et aux autres personnes qui ont été choqués par cette situation.

«D'abord et avant tout, considérant la jeune femme qui est victime de cette situation, je tiens à dire que nous ne banalisons en rien ce qu'elle a subi et continue de subir en raison de ces gestes. Personne, et surtout pas une jeune adulte de 18 ans, ne devrait avoir à vivre une expérience aussi traumatisante que celle qu'elle a vécue. Nous nous engageons à les supporter, elle et sa famille, et à respecter leur vie privée», inscrit Geoff Molson.

«Nous n'avons jamais eu l'intention de manquer de respect à l'endroit de cette jeune femme, de sa famille, des femmes en général ou des victimes de circonstances similaires en choisissant Logan Mailloux. Notre décision ne se voulait aucunement une caution, de quelque manière que ce soit, de la culture de violence envers les femmes», ajoute-t-il.

Le Canadien s’engage à «apporte[r] des changements véritables et significatifs» par l’entremise de campagnes de sensibilisation et d’éducation. «Je le répète, nos actions auront une plus grande portée que nos paroles. Nous travaillerons afin de continuer à vous démontrer que nous sommes une organisation dont notre communauté et nos partisans peuvent être fiers», indique le propriétaire.

Des partenariats remis en question

Lors de la première ronde du repêchage 2021 de la LNH vendredi dernier, le Canadien de Montréal a fait la sélection controversée du défenseur Logan Mailloux.

Le jeune joueur ontarien de 18 ans avait pourtant demandé à ne pas être repêché par une équipe, lui qui avait été mis à l’amende en Suède en novembre dernier pour avoir partagé avec ses coéquipiers une photo sans consentement d’une jeune femme et lui lors d’une relation sexuelle. Les deux étaient mineurs au moment des faits.

Depuis, plusieurs commanditaires importants du CH ont fait part de leur insatisfaction face à ce choix et réévaluent actuellement leur partenariat avec l’équipe.

Groupe St-Hubert s’est dit «surpris de ce choix». «On est un bon partenaire, on veut garder de belles relations avec eux. Avant de se prononcer, on va avoir des discussions avec le Canadien, on a lancé des perches. Par la suite, on va voir la décision que l’on prend», a estimé Josée Vaillancourt, porte-parole de l’entreprise de restauration.

Desjardins a fait part de son malaise quant à la décision du CH. «Nous avons communiqué avec le Canadien hier [lundi] pour obtenir des explications et partager notre inconfort par rapport à cette décision», a fait savoir l’organisation par voie de courriel à TVA Nouvelles.

La Cage – Brasserie Sportive s’est elle aussi dite «inconfortable» avec ce choix de l’équipe. Le Groupe Jean Coutu est aussi en train de réévaluer son entente avec l’association sportive. «Nous sommes en réflexion et en avons fait part au Canadien », a écrit par courriel Catherine Latendresse, chef des communications.

Trudeau réagit

L’affaire s’est rendue jusqu’à Ottawa, alors que le premier ministre du Canada Justin Trudeau a souligné sa désolation en marge d’une conférence de presse sur la vaccination au pays à Moncton mardi.

Capture d'écran

«En tant que "fan" fini du Canadien, je dois dire que j’ai été très déçu par la décision. Je pense que c’est une erreur de jugement de la part de l’équipe. Je pense le club à des explications à offrir aux Montréalais et aux "fans" de partout au pays.»

Plusieurs politiciens à Québec ont aussi fait part de leur consternation dans les derniers jours face à ce choix de repêchage.

La ministre de la Condition féminine Isabelle Charest, qui est une ex-athlète de haut niveau, s’est dit «surprise et déçue» de la décision du CH dans une série de tweets. «Le choix de repêcher M. Mailloux ne va pas du tout dans le sens du changement de culture positif que je souhaite instaurer dans le milieu sportif et à l’échelle de la société. Évoluer au sein de la LNH est un immense privilège», a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

1/4 Comme plusieurs, j’ai été surprise et déçue de la décision du @CanadiensMTL de repêcher Logan Mailloux en dépit de sa condamnation suite à des gestes inacceptables. — Isabelle Charest (@IsabelleCharest) July 24, 2021

Le co-chef et leader parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a lui aussi fait part de sa déception dans un gazouillis.

Le rêve de beaucoup de petits garçons est de jouer pour les Canadiens. En repêchant un jeune accusé d’un crime sexuel, le CH envoie un terrible message: vous pouvez dégrader les femmes et vous méritez encore votre place dans notre organisation.



Les partisans méritent mieux. #CH — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) July 24, 2021

- Avec la collaboration de l’Agence QMI et de Olivier Bourque