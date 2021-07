Paris Hilton nie être enceinte

Partager







Paris Hilton a rapidement démenti les rumeurs d’une grossesse mardi dans le plus récent épisode de son balado, This is Paris.

«Je me suis réveillée ce matin et j'avais des milliers de textos concernant des rumeurs de grossesses... je vais y répondre dans mon podcast!» a-t-elle écrit mardi sur Instagram.

Selon TMZ, l'héritière aurait aussi indiqué qu’elle ne le serait pas avant d’être mariée.

C'est d'abord Page Six qui avait avancé qu'Hilton était enceinte de son premier enfant avec son fiancé, l’entrepreneur Carter Reum.

AFP

Hilton a dévoilé l'hiver dernier qu’elle suivait des traitements de fécondation in vitro (FIV).

Le couple s’est fiancé en février après un an de relation.

À suivre donc.

