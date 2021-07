PETiTOM nous dévoile ses morceaux préférés pour faire des TikToks

Partager







Chanteur, danseur, acteur, Tommy Tremblay, alias PETiTOM, a tous les talents, et sa garde-robe est tout aussi impressionnante.

Funky, unique et composée majoritairement de trouvailles de friperie, la garde-robe de Tommy est à couper le souffle! Si vous êtes fans de looks mode autant tendance qu'orignaux, vous allez être jaloux de plusieurs de ses morceaux.

Il nous a dévoilé son morceau le plus gênant, ceux que ses amis lui ont offerts, ainsi que son look de prédilection pour faire des vidéos TikTok.

Voyez la capsule On a fouillé dans la garde-robe de PETiTOM ci-dessus!

