Tokyo 2020 : Penny Oleksiak devient l'athlète canadienne la plus médaillée de l'histoire aux Jeux d'été

Partager







En remportant le bronze au 200 m style libre mercredi à Tokyo, la nageuse Penny Oleksiak a mis la main sur sa sixième médaille olympique en carrière.

• À lire aussi: Une Québécoise remporte une médaille d'or aux JO de Tokyo

• À lire aussi: Deux Québécoises ensemble sur le podium

L’athlète de 21 ans a donc rejoint Cindy Klassen et Clara Hughes à titre d’Olympienne la plus décorée de l’histoire du Canada. Elle est également devenue l’athlète la plus médaillée du pays lors des Olympiades d’été.

🌟PENNY OLEKSIAK ENTRE DANS L’HISTOIRE D'#ÉQUIPECANADA🌟



🚨 Médaille de bronze pour #ÉQUIPECANADA🚨



Penny Oleksiak gagne la🥉du 200 m libre à #Tokyo2020 et devient l'athlète olympique d'été 🇨🇦 LA PLUS MÉDAILLÉE 🥇🥈🥈🥉🥉🥉 👏🎉



🏊‍♀️ vers les détails ➡ https://t.co/I0Tl6xIpHS pic.twitter.com/ewAdsFP7zX — Équipe Canada (@Equipe_Canada) July 28, 2021

Oleksiak détient une médaille d’argent au 4 x 100 m nage libre à Tokyo, ainsi que des médailles d’or, d’argent et de bronze (deux) obtenues aux Jeux de Rio, en 2016.

Photo AFP

«Je suis arrivée ici dans un état d'esprit différent de celui de 2016. Je suis arrivée en sachant que j'ai un très bon bagage, sachant que je ne suis pas ici par chance, mais grâce à mon travail», a indiqué l’athlète de 21 ans au micro de Radio-Canada, quelques minutes après sa course.

Lors de son plus récent triomphe, la native de Toronto a réalisé ses quatre longueurs de piscine en 1 minute et 54,70 secondes. Elle a été devancée par l’Australienne Ariarne Titmus (or) et la Hongkongaise Siobhan Haughey (argent). La nouvelle championne a par ailleurs établi une nouvelle marque olympique avec son temps de 1:53,50.

Photo AFP

«J'ai vraiment travaillé très fort dans les 50 derniers mètres, je suis fière d'avoir le bronze», a-t-elle déclaré.

Oleksiak aura la chance d’amasser davantage de médailles pendant la prestigieuse compétition internationale, puisqu’elle participera au 100 m nage libre et probablement à quelques épreuves de relais.

• À lire aussi: Cinq controverses autour des Jeux olympiques de Tokyo