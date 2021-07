Un Montréalais recense sur Twitter les arbres coupés et non remplacés

Partager







Un Montréalais a lancé un compte Twitter pour répertorier les (nombreux) arbres coupés du centre-ville qui n’ont jamais été replantés. Il aimerait surtout comprendre pourquoi l’administration municipale n’intervient pas plus rapidement.

Après avoir contacté à plusieurs reprises le 311, la ligne téléphonique pour les citoyens de la Ville de Montréal, et n’avoir reçu aucun suivi, Anthony Payá a décidé d’agir différent pour pointer du doigt un problème de l’administration municipale.

Le résident de la rue René-Lévesque a lancé son compte Twitter @Arbres Montréal. Les citoyens y sont invités à envoyer des photos d’arbres qui ont été coupés et que la Ville n’a pas remplacés.

«L’hiver, [les arbres] vont garder les maisons au chaud, et l’été, ils font le contraire. Et on sait que Montréal va devenir la ville la plus chaude au Canada [en nombre de journées de chaleurs extrêmes par année]. On a tout intérêt à protéger la canopée d’arbre à Montréal», lance le Montréalais.

C'est pour ça qu'il veut faire réaliser aux citoyens que les rectangles laissés à l'abandon et remplis de mégots pour certains étaient autrefois le terreau d'un arbre.

Rapidement, les citoyens ont répondu à son appel et lui envoient maintenant près de cinq photos par jour indiquant un emplacement. L'initiative se concentrait sur le centre-ville au départ, mais elle commence peu à peu à déborder sur d’autres quartiers de Montréal, comme Côte-des-Neiges, Villeray, Saint-Henri et le Sud-Ouest.

M. Payá, qui travaille en marketing, estime que la coupe d'arbres est un problème généralisé dans son quartier, alors qu’il dit en avoir compté environ 150 depuis le début du mois de juin. La rue Sainte-Catherine et les boulevards de Maisonneuve et René-Lévesque seraient lourdement touchées par le problème, selon son constat au quotidien.

Des espaces qui accueillaient auparavant un arbre ont même été rebouchés avec du goudron.

«Il arrive que les fosses soient goudronnée», reconnaît la Ville de Montréal. «Ainsi, elles restent sécuritaires pour les piétons (on évite la formation de trous) sans être condamnées [car] on peut facilement enlever la couche de goudron sans avoir à refaire la fosse», nous a écrit la relationniste Karla Duval.

Pourquoi ces coupes d'arbres?

La principale cause des abattages d'arbres au courant de la dernière décennie à Montréal est l'agrile du frêne, nous a confirmé la Ville.

Pour expliquer les délais avant la plantation d’un nouvel arbre, la Ville avance deux pistes de réponse :

L’essouchage (le fait de devoir se débarrasser des souches mortes qui sont encore dans le sol) entre l’abattage et la plantation d’un nouvel arbre peut occasionner des délais

La plantation n'est pas faite si un chantier de construction sera entamé prochainement

Sur le territoire montréalais, l’administration municipale dit avoir pour objectif de planter près de 47 000 arbres avant la fin de 2021, sans indiquer précisément dans quel arrondissement ils seront plantés.

Cet objectif est en lien avec l’engagement de la Ville de Montréal de planter 500 000 arbres en 10 ans, annoncé en juin.