Une experte explique ce que cela veut dire quand votre «crush» regarde votre Story Instagram

Partager







Qui n’a jamais consulté la liste des gens qui ont regardé sa Story sur Instagram en cherchant un nom en particulier? Personne! Il faut avouer qu’il peut être très satisfaisant d’y découvrir le pseudo de notre crush.

• À lire aussi: 6 commentaires à laisser sous les photos de ton crush pour attirer son attention

De nos jours, il est facile de «flirter» via les réseaux sociaux. On peut le faire subtilement en appuyant sur le petit cœur sous une photo, ou encore en laissant un commentaire intrigant. Alors, qu’est-ce que cela veut dire si l’élu.e de notre cœur ne manque jamais l’une de nos Story?

Il serait facile d’ignorer ce petit détail, mais selon les experts, cela a une signification bien spéciale.

L’experte en relations Meredith Golden a expliqué au média Elite Daily que cette action en apparence anodine pouvait en fait en dire long sur notre crush.

Selon elle, toute forme d'interaction sur Instagram est un bon signe. Le fait de regarder une Story Instagram dans son entièreté, sans sauter pour passer à la prochaine personne, démontre de l’intérêt.

Meredith précise que notre crush pourrait simplement être en train de visionner des Story parce qu’il ou elle n’a rien de mieux à faire. Par contre, lorsque votre relation est naissante, Instagram peut être une excellente façon pour votre crush d’en apprendre plus sur vous.

Il faut aussi noter si la personne qui nous intéresse répète souvent les mêmes motifs lorsqu’il ou elle consulte notre Story. Par exemple, si il ou elle attend la fin de la journée pour cliquer sur notre contenu, cela pourrait indiquer une tentative de sembler désintéressé.

À l’opposé si il ou elle le regarde à la seconde où nous publions, cela prouve un intérêt clair et assumé sur ce qui se trame dans notre vie!

Si votre crush interagit avec vous sur les réseaux sociaux, mais pas dans la vraie vie. Meredith conseille de faire les premiers pas. Il ou elle pourrait simplement être gêné.e!

Bref, notre Story Instagram peut nous donner un indice à savoir si notre «crush» est intéressé. Par contre, il ne faut pas non plus y apporter trop d’importance et laisser tous nos espoirs reposer là-dessus.

À vous de jouer!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s