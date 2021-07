Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [AOÛT 2021]

Partager







Microsoft a présenté mercredi les titres que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S au cours du mois d'août.

Après une proposition qui misait sur les bons vieux souvenirs en juillet, Xbox revient en août avec une sélection assez diversifiée et possiblement plus intéressante que celles des mois passés.

Voici les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement à partir du 1er août:

Darksiders III (Xbox One) – du 1 er au 31 août

Yooka-Laylee (Xbox One) – du 16 août au 15 septembre

Lost Planet 3 (Xbox 360) – du 1 er au 15 août

Garou: Mark of the Wolves (Xbox 360) – du 16 au 31 août

