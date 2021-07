James Bond s’invite dans Rocket League [VIDÉO]

Partager







Surveillez vos arrières! James Bond débarque en grand dans Rocket League à bord de sa puissante et sexy Aston Martin DB5 1963, dès ce jeudi.

La voiture du plus célèbre espion britannique a été équipée d'un boost de fusée et d'une hitbox Octane et est maintenant prête à décoller et à marquer des buts.

L'Aston Martin DB5 de 007 est livrée avec la finition Silver Birch Paint Finish, un moteur audio unique, les roues Aston Martin DB5 de 007 et un autocollant Reel Life.

Comment obtenir la voiture de James Bond?

Pour ajouter l’Aston Martin DB5 à votre garage, il suffit de se rendre dans la boutique et dépenser 1100 crédits, mais faites vite, elle sera offerte pour une durée limitée.

Ce ne sera pas la seule voiture de l’agent 007 qui s’invitera dans le jeu de soccer. D’autres ajouts provenant de son garage sont à venir plus tard cette année, promet Psyonix.

