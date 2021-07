La Colombie-Britannique fait face à une nouvelle vague de chaleur

Partager







Plusieurs régions de la province subissent actuellement une vague de chaleur qui devrait se maintenir jusque dans la nuit de samedi à dimanche.

À peine un mois après avoir connu une canicule sans précédent, avec des températures qui dépassaient parfois les 40 degrés Celsius, certaines régions de la Colombie-Britannique vont connaître des journées encore très chaudes.

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur notamment pour les régions du Grand Vancouver, de la côte Sunshine et de l’île de Vancouver. Néanmoins, cette canicule ne sera pas aussi intense que celle qu’a connue la province le mois dernier.

«Les températures ne devraient pas monter à plus de 37 ou 38 degrés Celsius en Colombie-Britannique, alors qu’en fin juin, à Lytton par exemple, les températures sont montées à près de 50 degrés Celsius, rappelle Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement Canada. Alors non, on ne verra pas de températures dans les 40 degrés. Et avec la fumée, ça va modérer les températures aussi pendant la journée.»

Mauvaise qualité de l’air

La fumée des feux qui ravagent actuellement le paysage de la province agit effectivement à la manière d’un écran pour la chaleur, indique Natalie Hasell.

AFP La fumée des feux de forêt en Colombie-Britannique dégradera la qualité de l'air pour certaines régions de la province au cours des 24 à 48 prochaines heures, prévient Environnement Canada.

«Si on n’avait pas de fumée dans l’air, je pense qu’une grande partie de la Colombie-Britannique serait actuellement sous une alerte de chaleur, estime-t-elle. Pendant la journée, la fumée fait refléter les rayons du soleil, alors le soleil ne peut pas autant chauffer le sol.»

Cela dit, c’est la qualité de l’air qui s’en trouve affectée. Environnement Canada a également indiqué que la fumée des feux incontrôlés dégradera la qualité de l’air au cours des 24 à 48 prochaines heures pour plusieurs secteurs de la province, dont la vallée de l’Okanagan et la région de Boundary.

Photo AFP Depuis avril, les feux de forêt ont forcé l'évacuation de plus de 3375 propriétés en Colombie-Britannique.

Des feux qui risquent de s’intensifier

Les feux de forêt que connaît la province risquent de se multiplier en raison de la vague de chaleur et du temps sec. Depuis avril, BC Wildfire Service a répondu à 1240 feux, forçant l'évacuation de plus de 3375 propriétés. Les données du ministère des Forêts montrent qu'un peu moins de 4500 kilomètres carrés ont brûlé depuis le début de la saison des incendies. Au moment d’écrire ces lignes, 244 feux étaient toujours actifs en Colombie-Britannique.

«Les feux vont continuer aussi longtemps que les conditions ne changeront pas, prévient la météorologue. Évidemment, il y a des gens qui sont sur place pour tenter de contrôler le feu, mais ce qui va vraiment changer la situation, c’est d’avoir de la pluie, et on n’en a pas dans les prévisions présentement, pas bientôt.»

- Avec les informations de l’agence QMI