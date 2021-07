Le retour des voyages s’annonce très avantageux pour le portefeuille des Québécois

Partager







Si vous avez hâte de voyager à nouveau, mais que vous ne voulez pas trop piger dans vos économies, c’est un très bon moment pour commencer à magasiner votre prochaine destination, estime le co-fondateur du site Flytrippers Andrew D’Amours.

Celui qui se spécialise dans le dénichement de vols d’avions à faible coût se réjouit : « Ça n’a jamais été aussi peu cher dans toute l’histoire de l’aviation de prendre l’avion que dans les dernières années».

Andrew D’Amours attribue ces bas prix à l’entrée en jeu de nouveaux joueurs dans le milieu de l’aviation.

Les compagnies à très bas prix entrent en scène

Depuis le 1er juillet, la compagnie aérienne Flair propose des vols à très bas prix depuis Montréal. Elle promet d’offrir des vols à partir de 49$ taxes incluses.

Il s’agit de la première ligne aérienne de type ultra low cost à vendre des vols en territoire québécois. L’objectif de ces compagnies est d’offrir le montant le plus bas possible, tout en laissant la possibilité aux voyageurs d’ajouter des compléments, comme choisir son siège dans l’avion ou bien amener des bagages plus lourds, selon leurs besoins.

C’est un avantage marqué par rapport aux compagnies low cost, qui incluent généralement plus d'options dans le prix du billet, et dont le but n’est pas nécessairement d’offrir le prix le plus bas aux acheteurs.

«C’est une très bonne nouvelle pour le Québec», s’exclame Andrew D’Amours. À son avis, ce n’est qu’une question de temps avant que l’influence qu’ont ces compagnies partout dans le monde se fasse ressentir dans la Belle Province.

«Ça met encore de la pression sur les compagnies régulières pour qu’elles ajustent leur modèle et ça c’est excellent [pour les voyageurs]», explique Andrew D’Amours. Selon lui, elles n’auront pas le choix de diminuer leurs prix pour rivaliser avec elles et attirer une clientèle plus large.

«Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir côté prix après la pandémie», souligne le spécialiste.

Et le retour imminent des voyages de loisir va encore améliorer la situation, anticipe-t-il.

À qui la meilleure offre?

En effet, le spécialiste remarque que les voyages de loisirs reprennent beaucoup plus rapidement que les voyages d’affaires, notamment aux États-Unis et en Europe. Ceci diminue les prix des billets d’avion puisque les voyageurs d’affaires ne cherchent pas nécessairement à obtenir la meilleure offre, ce qui tire les prix vers le haut.

Les compagnies devront donc s’adapter à une clientèle qui souhaite voyager pour le plaisir et à moindre prix.

«Les compagnies aériennes vont toutes vouloir s’arracher cette clientèle, qui va être la première à recommencer à voyager dès cet automne», croit-il. Elles devront alors être «très très très concurentielles sur les prix pour attirer une clientèle qui a un budget plus serré et qui est beaucoup plus flexible».

Ces voyageurs se préoccupent d'ailleurs généralement moins de la compagnie aérienne qui les amèneront vers leur nouvelle destination, évoque le spécialiste, et vont plutôt sauter sur les meilleures offres.

Il ne faut surtout pas oublier l’essentiel pour obtenir des bons prix : la flexibilité, c’est la clé, mentionne à plusieurs reprises Andrew D’Amours. Autant sur la destination que sur la date.

Voyagez... mais restez sur vos gardes!

Est-ce que c’est le bon moment d’acheter ses billets d’avion? Pas tout à fait, met en garde Andrew D’Amours.

«C’est encore tôt pour réserver», croit-il. «À l’international, ça dépend vraiment de la flexibilité et si la personne est à l’aise avec les risques parce qu’il y a encore de restrictions». Selon lui, l’incertitude des mesures sanitaires, qui varient dans chacun des 193 pays, est encore trop grande pour faire des plans concrets pour ceux qui ont hâte de recommencer à jouer les globe-trotteurs.

Il précise cependant que les voyageurs pourraient en profiter pour magasiner leur prochaine destination.

«C’est le bon temps de commencer à regarder les prix et voir combien ça peut coûter d’aller en voyage», avance-t-il.