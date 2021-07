Les jeunes pourront se faire vacciner à La Ronde vendredi et samedi

Partager







C'est quand même rare qu'il y ait quelque chose de gratuit à La Ronde!

Une clinique de vaccination contre la COVID-19 sera installée vendredi et samedi à La Ronde avec les jeunes comme principale clientèle cible.

«Où se trouvent les jeunes en vacances cet été? Sans doute à La Ronde! Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Centre, est heureuse d’accueillir les visiteurs sur le site de La Ronde afin de leur offrir la vaccination 1re ou 2e dose sans rendez-vous», a annoncé le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, par communiqué, jeudi.

Les personnes qui pourront se faire vacciner doivent être âgées de 12 ans et plus. Celles de 12 et 13 ans doivent être accompagnées d’un parent.

Aussi, «les personnes qui ont reçu leur 1re dose il y a 4 semaines ou plus peuvent en profiter pour devancer leur rendez-vous 2e dose directement sur place», a précisé le CIUSSS.

Les vaccinateurs seront en poste de 10 h à 17 h, vendredi et samedi.

