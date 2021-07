Marcher pour redécouvrir Montréal : voici 9 suggestions de promenades dans des lieux méconnus

Partager







BILLET - J’ai recommencé à marcher dans Montréal à l’aube du printemps 2021. La tête fatiguée par les soubresauts pandémiques, épuisée par la valse incessante des visioconférences. Je me suis mise à compter les kilomètres d’est en ouest, puis du nord au sud, pour me convaincre que mon cerveau arrivait encore à fonctionner.

J’ai toujours aimé arpenter la ville à pied. Jouer au touriste dans les rues de mon quartier et repousser, un peu plus chaque fois, les limites géographiques de mes flâneries. Mais ça faisait un bail que je ne l’avais pas quadrillée pour la peine.

Joël Lemay / Agence QMI Florence Sara G. Ferraris

C’est pourtant en me perdant dans les ruelles – vertes ou non – que je suis tombée amoureuse de la métropole. D’abord, il y a dix ans, quand j’y ai posé mes boîtes pour la première fois. Et encore plus fort ces derniers mois. Le confinement aura eu raison des fourmis dans mes jambes : prendre Montréal à bras-le-corps comme pour faire un pied de nez à cette pandémie interminable.

Je me suis mise à partager mes balades sur Instagram, et j’ai remarqué beaucoup d’intérêt de la part d’autres Montréalaises et Montréalais pour les lieux que je découvrais en sillonnant la ville lentement, à un rythme qu’aucun autre mode de transport n’arrive à reproduire.

Marcher, c’est regarder la ville fleurir à chaque coin de rue, s’offrir le luxe du temps pour s’attarder aux détails. C’est comme aller à la rencontre d’une vieille amie.

Plus, c’est s’accorder la possibilité de marcher dans les pas de celles et ceux qui sont passés avant nous ; d’emprunter les lignes de désir, ces chemins tracés par la force du temps, mais surtout par celle du nombre, pour contourner les détours imposés par la fabrique de la ville.

C’est en les longeant que j’ai découvert les plus beaux points de vue de Montréal, dont les neuf que je vous partage. Ils qui vous mèneront au sommet de la montagne, sous un pont en bordure du fleuve ou simplement au détour de votre arrière-cour.

C’est comme ça que j’ai eu le souffle coupé, encore et encore, devant les beautés de notre ville. Il suffit d’ouvrir l’œil, de faire confiance à ses pieds et, parfois, de se faire pointer par où aller.

Je vous invite donc à me suivre dans ce dossier : un précieux kilomètre à la fois, à la conquête des trésors montréalais.

