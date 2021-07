PS5: la première mise à jour du programme bêta ajoute le support des disques SSD M.2

Partager







La première bêta du système d’exploitation de la PlayStation 5 sera déployée ce jeudi et celle-ci inclura une mise à jour très attendue par les propriétaires de console: l’accès à l’emplacement pour un disque SSD M.2, afin d'ajouter du stockage interne supplémentaire.

Cette première mise à jour du programme bêta sera disponible pour une sélection de joueurs au Canada, ainsi qu’aux États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Allemagne et France.

Incluant quelques améliorations de l’interface utilisateur ainsi que de la personnalisation, l’ajout le plus excitant reste toutefois la possibilité d'ajouter du stockage interne via l’emplacement SSD M.2.

Sony tient toutefois à spécifier qu’un SSD M.2 qui est PCIe Gen4 et qui a une vitesse de lecture minimale de 5500 Mo/s sera nécessaire. De plus, le fabricant japonais a aussi ajouté qu’il faudra que le SSD soit doté d’un dissipateur thermique.

Seagate a confirmé que sa gamme FireCuda 530 serait compatible avec la console. Celle-ci n'est toutefois pas encore disponible au Canada.

En revanche, voici une liste de SSD M.2 qui pourraient être compatibles. Prenez note que Sony n’a pas encore confirmé de modèles spécifiques compatibles avec la console, on vous invite donc à contre-vérifier votre choix avec les spécifications fournies par Sony.

Autres nouvelles fonctionnalités

Outre le support du M.2, la bêta inclut aussi la prise en charge de l’audio 3D intégré à certains haut-parleurs de téléviseurs. La fonctionnalité sera accessible via le menu son dans les paramètres système de la console. De plus, la fonctionnalité utilisera la manette Dualsense pour mesurer l’acoustique de la pièce et appliquera le paramètre audio 3D en conséquence.

Il sera maintenant également possible de personnaliser l’interface principale de la console, réorganiser ou choisir les commandes, et les joueurs pourront afficher et écrire des messages depuis le centre de contrôle, tout en étant dans un jeu.

L’onglet Amis a aussi subi une mise à jour avec de meilleures options de gestion de la liste d’amis. Il sera aussi plus facile de différencier les jeux PS4 et PS5 dans la ludothèque.

Cette nouvelle version bêta du système de la PS5 comprendra également un tracker de trophées qui permettra aux joueurs d'accéder rapidement à jusqu'à cinq trophées par jeu via le centre de contrôle. L’option de choisir entre 720p et 1080p pour le service PlayStation Now a aussi été ajoutée.

Si vous voulez savoir comment participer au programme bêta du logiciel système, c’est par ici.

