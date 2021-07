10 nouveaux restaurants de Montréal à essayer dès que possible

Partager







Montréal a perdu de bonnes adresses gourmandes depuis le début de la pandémie, mais, par chance, d’autres prometteuses sont apparues!

Si vous êtes à la recherche de nouveaux restaurants à tester en tête à tête ou encore avec vos amis, voici 10 nouveaux établissements qui ont ouvert au cours des dernières semaines à Montréal :

Name’s on the way est en fait le tout nouveau concept du feu Gypsy Kitchen + Bar. L’établissement situé au coin des rues Berri et Rachel Est a profité de la pandémie pour revoir son offre. L’aspect bohème du décor fait maintenant place à quelque chose de plus moderne. Le menu met en valeur les aliments d’ici et évoluera au fil des saisons. Chose certaine, l’ambiance festive et les cocktails sont encore au rendez-vous chez Name’s on the way.

500 rue Rachel Est, Montréal

Si vous cherchez une belle adresse où aller manger comme des rois en tête à tête, la Place Carmin est une excellente option. La brasserie française du Vieux-Montréal offre un décor sublime ainsi qu’un menu ultra alléchant. Vous ne serez vraiment pas déçu, surtout si vous aimez les fruits de mer!

740 rue William, Montréal

Bazart est un projet qui réunit plusieurs formes d’art, dont l’art culinaire, dans la bâtisse du New City Gas. La partie restauration est menée par le chef Massimo Piedimonte (anciennement au restaurant Le Mousso). L’équipe en cuisine apprête à la vue des clients une sélection de repas d’inspiration méditerranéenne où tout est cuit sur le feu. La décoration est tout simplement incroyable. Un incontournable à essayer d’ici la fin de l’été.

969 rue Wellington, Montréal

Ça fait plusieurs mois que ce nouveau restaurant fait jaser dans le monde la restauration et il est maintenant enfin ouvert! Derrière cette toute nouvelle buvette de vins nature dans le Vieux-Montréal, on retrouve l’équipe du Thomahawk Group (Uniburger, Tommy Café, Santos). Le décor, comme la bouffe et la carte de vin, semble très prometteur. Au moment de mettre en ligne cet article, l’établissement n’a pas encore reçu son permis d’alcool, mais sert quand même le déjeuner et le lunch.

209 rue Saint-Paul Ouest

Projet Pilote a plus d’un tour dans son sac en étant non seulement un restaurant et un bar, mais également une microbrasserie et une distillerie. Tout se passe sous un même toit et prend place dans l’ancien bar La Quincaillerie sur la rue Rachel Est. Côté bouffe, quelques plats à partager forment le menu et sont concoctés autant que possible à partir de légumes qui poussent sur le jardin du toit de l’établissement.

980, rue Rachel Est, Montréal

Source : Eater Montréal

Un autre établissement qui a profité de la pandémie pour se réinventer est le café Osmo qui est maintenant associé au restaurant Marusan. Le magnifique et lumineux local de la rue Sherbrooke a été revu et vous pouvez maintenant y manger quelques plats d’inspirations asiatiques.

51 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Cette toute nouvelle adresse de la rue Notre-Dame Ouest propose une cuisine du Moyen-Orient dans un décor moderne très instagrammable aux accents roses. Si vous aimez partager des plats avec les amis, c’est l’endroit à essayer!

140, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le retour du Laurier BBQ n’a plus vraiment besoin de mise en contexte tellement ça fait des mois qu’on en parle. Maintenant que le restaurant est ouvert, vous n’avez d’autres choix que de passer une commande et vous délecter!

231 rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Si vous cherchez cet été une oasis urbaine en plein cœur du centre-ville, c’est au Bivouac qu’il faut aller. Tout y est : son décor botanique, sa grande et magnifique terrasse juchée sur le Quartier des spectacles, ses excellents plats de cuisine boréale et son ambiance de feu!

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal

La pizzeria Chez Zac n’est pas tout à fait une nouvelle adresse, mais l’endroit à dernièrement fait un virage 100% végétalien qui mérite une mention. Le menu entièrement végane saura ravir tous les adeptes de pizzas. Dj Bhate le propriétaire de l'établissement espère ainsi révolutionner la scène culinaire montréalaise avec ses pizzas uniques et confectionnées avec amour.

8 avenue Duluth, Montréal

