COVID-19 : près de 85 % des personnes hospitalisées au Canada sont non vaccinées

Près de 85% des personnes hospitalisées au Canada en raison de la COVID-19 sont non vaccinées.

«Allez-vous faire vacciner!», a pressé vendredi matin la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, en présentant les prévisions épidémiologiques fédérales pour les prochains mois.

Ces données prévoient que la capacité hospitalière du pays sera de nouveau dépassée en janvier 2022, si le taux de vaccination stagne, en particulier chez les 18-39 ans.

À l’heure actuelle, 73% des 30-39 ans, 69% des 18-29 ans et 71% des 12-17 ans ont reçu leurs deux doses.

La Santé publique appelle à ce que 80% de la population, dans tous les groupes d’âge admissibles, soit pleinement immunisée d’ici la fête du Travail.

En cas contraire, le Canada pourrait assister à l’automne à une hausse du nombre de cas supérieure à celle observée au printemps, sans toutefois que le nombre de décès suive, modère le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique fédérale.

À mesure que le taux de vaccination augmente, «il y a une déconnexion entre le nombre de cas et la sévérité», a-t-il précisé en s’appuyant sur l’observation de la situation au Royaume-Uni.

Il prévient néanmoins que le variant Delta, considéré comme 1,5 fois plus contagieux et deux fois plus virulent que le variant Alpha, gagne rapidement du terrain au pays.

Ainsi, on observe d’ores et déjà des signes avant-coureurs de la croissance de l’épidémie dans certaines régions. Ceci était prévisible en raison de la levée progressive des restrictions sanitaires, note la Santé publique qui appelle à un retour à la normale progressif et contrôlé.