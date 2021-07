Le Bière Garden : un jardin et bar de 16 fûts mobile pour découvrir des brasseries québécoises

Partager







Pour vivre une expérience unique et festive, partez à la rencontre du Bière Garden qui se déplace aux quatre coins du Québec.

• À lire aussi: 10 destinations gourmandes à découvrir pendant votre prochain roadtrip au Québec

L’initiative Bière Garden propose un concept événementiel mobile complètement unique où la vibe et le line-up de bières sont toujours au top.

Le Garden est d’abord un jardin mobile à but non lucratif qui rassemble et contribue au rayonnement de la communauté brassicole québécoise.

Les événements rassemblent les amateurs de bonnes bières, de bonne bouffe et de musique grâce à une programmation de feu.

Avec le déploiement d’un grand jardin et d’un bar de 16 fûts, tu auras la chance de découvrir de délicieuses bières tout en profitant d’une ambiance chaleureuse et festive. Autour du bus, une jolie terrasse et des places assises sont aménagées ainsi que des aires de jeux pour que tu puisses lâcher ton fou.

La prochaine destination du Bière Garden ne sera nulle autre que la splendide ville de Québec. Seront au rendez-vous les brasseries Emporium, Messorem Bacitorium, Bas-Canada, Sir John, Expartisan Brasseurs, À l’abordage, Tolkèk Brasseur Artisan, Loctant microbrasserie, Pub Brewskey et l’Isle de Garde. Il vous sera d'ailleurs possible de goûter à des bières exclusives.

Le Bière Garden vous donne donc rendez-vous à Québec les 21 et 22 août prochain au 5350 boulevard Henri-Bourassa. Les billets seront en vente le 2 août à 18h sur leur site Internet.

L’âge minimal pour acheter un billet est de 18 ans. Il faut porter un masque lors des déplacements sur le site.

Bière Garden

Pour en savoir plus et achetez vos billets, c’est ici !



Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s