Un majestueux condo figé dans le temps à vendre au centre-ville de Montréal pour 1 095 000$

Qui n’a jamais rêvé d’avoir le prestigieux hôtel Ritz-Carlton comme voisin?

Ce magnifique condo de 2000 pieds carrés installé dans Acadia, une bâtisse historique du quartier Mille carré doré, promet de vous transporter dans une autre époque.

​​Martin Rouleau Engel & Völkers

Tout laisse croire que la décoration originale est maintenue depuis 1926. Absolument tous les aspects de ce condo consistent en un voyage dans le temps.

​​Martin Rouleau Engel & Völkers

La propriété comporte 4 chambres et 3 salles de bain, ainsi qu’une impressionnante vue panoramique sur la ville de Montréal.

Draperies, tapisseries, tapis, tuiles imposantes ne sont que quelques-uns des éléments qui crient 1926 dans ce condo complètement unique.

​​Martin Rouleau Engel & Völkers

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Les pièces sont décorées dans un esprit monochrome et donnent l’impression de se retrouver dans un film d’époque. Impossible de ne pas avoir de coup de coeur pour la jolie salle de bain rose du plancher au plafond.

​​Martin Rouleau Engel & Völkers

Les futurs propriétaires pourront choisir de rénover l’espace ou de le conserver tel quel.

Les chambres sont spacieuses, et toutes les pièces du condo jouissent de hauts plafonds. Située tout près du centre-ville de Montréal, la propriété est ensoleillée dans son ensemble, et se trouve à quelques pas seulement des restaurants, magasins et musées.

​​Martin Rouleau Engel & Völkers

Une localisation de rêve dans une bâtisse historique: que demander de mieux?

Cette unique propriété est présentement à vendre pour 1 095 000$ par ​​Martin Rouleau d’Engel & Völkers.

