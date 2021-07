Upside Down : découvrir des artistes émergents avant qu’ils ne soient les prochaines vedettes du Québec

Partager







En juillet 2020, les musiciens Jay Scøtt et Jeune Rebeu apparaissaient dans le tout premier épisode de la websérie Upside Down, tournée à Sherbrooke et qui met en lumière des artistes émergents du Québec. Un an plus tard, on apprend que le premier épisode de la saison 2 sortira d'ici quelques jours!

«Je sais que cette websérie deviendra énorme», affirme le courtier immobilier sherbrookois Gabriel Pépin, partenaire et fan de l’émission.

Upside Down propose à chaque épisode la rencontre de deux artistes émergents et de leurs univers. L’épisode est divisé en trois sections, soit l’entrevue/discussion entre les deux musiciens, le moment Upside Down – où les artistes répondent à des questions farfelues – et une jam session. Elle a vu le jour à l’été 2020, alors que les artistes faisaient partie des plus touchés de la pandémie en termes d’activité et de revenus.

«Ce que j’ai vraiment aimé de l’émission, c’est que ça nous faisait découvrir autant d’artistes hommes que femmes. Des fois les artistes femmes sont oubliées et j’ai trouvé qu’elles se taillaient une très belle place dans l’émission», souligne Marianne Ranger, qui a suivi l’émission de près. Elle mentionne notamment les Virginie B. et Félixe, qui ont été ses coups de cœurs.

Le réalisateur de l’émission, Pléa Mouhamadou, ajoute aussi qu’il «ne peut pas compter le nombre de personnes qui [lui] sont revenues par rapport à Jay Scøtt après que l’épisode 1 soit sorti». Il faut dire qu'en n mai dernier, l’artiste a décroché un contrat avec la maison de disque 117 Records, dans la foulée de la popularité de sa chanson Copilote en collaboration avec le rappeur FouKi. Sa choriste en spectacle, la chanteuse Flo Xx, a également participé à la saison 1 d’Upside Down – c’est grâce à l’émission qu’ils se sont rencontrés.

Un travail dédié au rayonnement des artistes

Pour Pléa Mouhamadou, de nombreux artistes émergents n’ont rien à envier aux personnes qu’on voit en tête d’affiche tout le temps. Le réalisateur bien connu dans sa région et son équipe ont donné temps et énergie pour faire rayonner les artistes, et uniquement les artistes – l’émission ne comportant aucun animateur.

Courtoisie Shown Morin Le réalisateur Pléa Mouhamadou

Et le concept a plu autant aux artistes qu’au public : «Je n’avais pas le choix d’embarquer, explique Jay Scøtt. J’aimais le concept de jumeler deux artistes qui ne se connaissent pas du tout et qui finissent par composer une chanson ensemble.» Il précise que sa participation à l’émission lui a non seulement permis de rencontrer des personnes clé dans sa carrière, mais elle lui a aussi permis une plus grande visibilité, soit à l’échelle provinciale et sur les réseaux sociaux.

Courtoisie Shown Morin Jay Scøtt

La liberté artistique avant tout

Pour la saison 2, une campagne de financement a été mise en place afin d’améliorer la structure de l’émission. La campagne, qui a atteint 147% de son objectif (23 469$), servira aussi à produire un gala de clôture, lors duquel les trois artistes préférés du public auront la chance de faire une performance rémunérée. Une première pour plusieurs.

Même si le concept attire de plus en plus de boîtes de production et de partenaires, comme le Festival de la chanson de Granby, l’équipe souhaite pour l’instant conserver son format de diffusion actuel puisqu’il permet une indépendance créative totale. Les émissions, d’une durée d’environ 20 minutes, sont diffusées sur YouTube ainsi qu'en version balado sur les plateformes d'écoute en continu.

Les artistes du groupe d’Excavation et Poésie de Sherbrooke ainsi que Kirouac et Kodakludo seront du premier épisode de cette deuxième saison.