Une grappe de saphir valant 100 M$ découverte en creusant un puits derrière un magasin

Rarement une excavation aura été aussi lucrative que celle effectuée par des travailleurs dans la cour d’une maison du Sri Lanka.

En plus, c’est derrière la maison d’un marchand de pierres précieuses qu’une grappe de saphir estimée à 100 M$ a été découverte, rapporte BBC News.

C'est quand même ben d'adon!

La gemme de 2,5 millions de carats est considérée comme la plus grande grappe dans le monde.

«Les personnes qui creusaient le puits nous ont alertés au sujet de pierres précieuses et ont plus tard découvert l’immense spécimen», indique M. Gamage, propriétaire de la maison qui a préféré taire son prénom pour des raisons de sécurité.

L’homme a informé les autorités de la découverte l’an dernier, mais il a fallu plus d’un an pour certifier et nettoyer la pierre.

Malgré le fait que la ville de Ratnapura - où la pierre a été trouvée - soit réputée pour être la capitale mondiale des gemmes, la découverte a tout de même surpris les experts.

«Je n’ai jamais vu un spécimen aussi grand. Il a probablement été formé il y a environ 400 millions d’années», raconte le Dr Gamini Zoysa, gemmologue de grande renommée.

Des experts estiment que la pierre précieuse, surnommée «Serendipity Sapphire», pourrait valoir 100 M$.

«C’est un spécimen de saphir étoilé spécial, probablement le plus gros dans le monde. Étant donné sa grosseur et sa valeur, nous pensons qu’il intéressera des collectionneurs et des musées», note Thilak Weerasinghe, président de la National Gem and Jewelry Authority.

