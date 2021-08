Quoi faire à Montréal en août : 19 activités à mettre à l’agenda

Partager







L’été bat vraiment son plein actuellement à Montréal et les environs.

Ce n’est donc pas le moment de rester encabané devant son téléviseur. Il faut profiter des activités qui ont lieu un peu partout à travers la métropole.

Enfilez votre plus beau «kit» estival et donnez rendez-vous à vos amis pour passer un mois d’août mémorable.

Voici 19 activités à faire à Montréal au mois d’août :

1. Jouer une partie de mini-golf éphémère au Grand Quai du Port de Montréal

Jusqu’au 4 août GREY GOOSE VODKA tient un pop-up de minigolf en plein Vieux-Port de Montréal. L’activité est ouverte aux 18 ans et plus puisque vous pouvez déguster un bon cocktail en jouant les neuf trous.

2. Faire la tournée des meilleurs cafés de Saint-Henri

L’offre de cafés de troisième vague est tout simplement impressionnante dans le Sud-Ouest, et plus spécifiquement dans le quartier Saint-Henri. Silo 57 vous a listé les meilleurs cafés du quartier pour votre prochaine escapade dans ce coin de la ville.

• À lire aussi: Les meilleurs cafés du quartier Saint-Henri

3. Célébrer la diversité à Fierté Montréal

Du 9 au 15 août prochain, Montréal s’allie aux couleurs de l’arc-en-ciel, et célèbre en grand la fierté. Pour l’occasion, des membres de la communauté 2SLGBTQI+ ont planifié une panoplie d’activités dans le cadre du festival Fierté Montréal, dont la célèbre Marche de la Fierté qui aura lieu dans les rues de la métropole le 15 août.

4. Jouer les touristes dans la ville à dos de Bixi

Planifiez une journée où vous jouez les touristes dans votre propre ville. Enfourchez un Bixi et pédalez pour redécouvrir des endroits comme le canal de Lachine, le sommet du Mont-Royal, ou encore l’est de la ville et sa plage de galets.

• À lire aussi: 5 parcours de BIXI trop beaux à faire cet été

5. Faire le plein de culture au Festival international Présence Autochtone

Du 3 au 11 août aura lieu la 31e édition du Festival international Présence autochtone qui, chaque année, en met plein la vue par la musique, le cinéma, l’art visuel et bien plus! Si vous n’y avez jamais participé, c’est un incontournable de l’été montréalais.

6. Découvrir un labyrinthe fantaisiste éphémère dans le Vieux-Montréal

C’est l’été des activations par des marques d’alcool à Montréal. Après le minigolf GREY GOOSE, au tour de BOMBAY. La marque de gin a construit un labyrinthe fantaisiste éphémère en plein Vieux-Montréal pour faire découvrir son nouveau gin rose. Vous pouvez vivre l’expérience du 6 au 8 août.

Où : 430 Boul. Saint-Laurent, Vieux-Montréal

Quand : le 6 août de 16h à 20h et le 7 et 8 août de13h à 20h

Combien? Gratuit

7. Aller faire une randonnée avec son chien au mont Rigaud

En tout, 20 km de sentiers sillonnent la forêt du mont Rigaud. Si vous choisissez La Clé des bois, votre compagnon poilu et vous-même croiserez des érables et des bouleaux, mais aussi un cimetière, des tyroliennes, une certaine «roche chevelue» en forme de visage et peut-être même des cavaliers provenant des écuries environnantes!

• À lire aussi: 17 (très) belles randonnées à faire avec son chien au Québec

8. Visiter l’impressionnant Habitat 67

Les visites de l’iconique ensemble de logements de l’architecte Moshe Safdie ont officiellement repris. Elles durent 90 minutes et vous permettent de découvrir différents espaces du complexe, comme les passerelles, les rues piétonnes et l’unité résidentielle de l’architecte lui-même, qui a été récemment rénovée, ainsi que les terrasses.

9. Découvrir le nouveau look estival du New City Gas

Le New City Gas s’est complètement transformé au cours des dernières semaines! L’édifice patrimonial conçu en 1863 du quartier Griffintown accueille maintenant Bazart : un projet qui réunit les arts culinaires, musicaux et visuels, en plus d’accueillir la première galerie NFT au Canada. C’est découvrir absolument!

10. Prendre l’apéro au nouveau patio MARTINI #FIEROFRIDAYS

Le bar du Vieux-Montréal STILLLIFE accueille ses clients tous les vendredis sur la nouvelle terrasse MARTINI #FIEROFRIDAYS pour l'expérience italienne à la montréalaise. Au menu: cocktails à base de Fiero accompagnés de délicieux amuse-gueules!

604, rue St-Paul Ouest, Vieux-Montréal

11. Retrouver le festival MURAL en présentiel

Le festival MURAL est de retour en présentiel cette année! Du 12 au 22 août, les Montréalais sont donc conviés à célébrer et admirer le talent d’artistes visuels. Le boulevard Saint-Laurent entre la rue Sherbrooke et l’avenue Mont-Royal sera réservé au piéton pour l’occasion.

12. Boire de la bière sur la plus grande terrasse du Plateau

La microbrasserie montréalaise Belle Gueule a inauguré dernièrement sa terrasse qui est la plus grande du Plateau-Mont-Royal. À deux pas du populaire parc Laurier, l’espace offre une expérience gustative incomparable, en plus de mettre de l’avant les bières artisanales Belle Gueule.

13. Écouter un film en plein air à côté de la SAT

L’évènement Cinéma Urbain est de retour sur la Place de la paix dans le Quartier des spectacles. Des films sont projetés en plein air tous les jeudis jusqu’au 19 août. Il est même possible d’aller se chercher quelques gourmandises comme du pop-corn au marché fermier du Café SAT à côté. L’évènement est gratuit mais vous devez réserver votre place tous les jeudis.

14. Redécouvrir le Time Out Market

Après plusieurs mois de fermeture en raison de la pandémie, le Time Out Market a enfin rouvert ses portes au public. Si vous prévoyez vous rendre au centre-ville pour des commissions ou une sortie au musée, pensez à encourager les restaurants de renom qui se trouvent dans cette halle gourmande!

15. Aller danser à la terrasse éphémère Les Guinguettes

Les Guinguettes c’est un établissement extérieur éphémère inspiré des stations balnéaires estivales très populaires en Europe. Les Guinguettes se déplacent et pendant le mois d’août, vous pourrez les trouver au parc Jean-Drapeau.

16. Visiter l’exposition Divina Dali au Grand Quai du Port de Montréal

L’exposition-spectacle DIVINA DALĺ vous invite à découvrir l’univers imaginaire de la Divina Commedia de Dante mis en images par le Grand Maître du surréalisme, Salvador Dalí. Une œuvre monumentale jamais exposée encore à ce jour fait même partie de cette impressionnante exposition.

17. Assister au Festival Mode + Design

Le Quartier des spectacles accueille le Festival Mode + Design du 19 au 22 août prochain avec, entre autres, une programmation extérieure entièrement gratuite qui met en lumière les artistes québécois à travers une centaine d'activités : défilés éclairs, prestations musicales spontanées, animations visuelles, zones magasinage et des événements surprises le tout dispersé à travers des univers originaux et participatifs.

18. Sortir le yogi en soi lors d’une séance de yoga dans un parc

Yoga Club offre des cours de yoga en plein air tous les jours au Parc Père-Marquette dans Rosemont. Pour y participer, il faut réserver sa place sur le site Internet. Le Yoga Club organise d'ailleurs des soirées yoga et apéro au parc.

19. Faire une escapade à Austin pour essayer Parcelles

Parcelles c’est une toute nouvelle expérience «farm to table» à Austin qui fait vraiment jaser depuis son ouverture. L’endroit propose un menu composé de pizzas cuites au four à bois et de petits plats que vous pouvez facilement partager. Préparez-vous à faire la file lors de votre visite car le mot s’est déjà passé!

