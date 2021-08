Catastrophes climatiques: des conflits entre animaux et humains plus fréquents?

Partager







La multiplication des catastrophes naturelles causées par les changements climatiques pourrait augmenter le nombre d’affrontements entre les animaux sauvages et les humains, rapporte le quotidien britannique The Independent.

Les changements climatiques et les effets à long terme du réchauffement de la planète, comme la fonte des glaces arctiques, détériorent — voire éliminent — les habitats naturels des animaux. En retour, cela favorise leur migration vers des régions où vivent les humains, selon la Dre Briana Abrahms, biologiste et professeure à l’université de Washington. Et cela peut mener à des conflits parfois mortels entre les hommes et les animaux.

«Ici, dans l’Ouest américain, nous venons d’enregistrer une augmentation considérable des feux de forêt extrêmes. Lorsque cela se produit, les animaux sont obligés de fuir la forêt et finissent souvent par se déplacer dans des zones dominées par l’homme», a indiqué la Dre Abrahms en entrevue à The Independent.

Elle relate avoir entendu des histoires de personnes ayant fait la rencontre d’ours ou d’autres grands carnivores qui tentaient d'échapper aux incendies.

Pas juste en Amérique du Nord

Et le phénomène ne se produit pas seulement en Amérique du Nord. En effet, des chercheurs ont observé une hausse du nombre d’attaques d’éléphants sur les humains en Inde, à la suite de sécheresse extrême. En raison des sécheresses qui endommagent sérieusement les plantes, les éléphants, qui doivent se déplacer pour trouver de la nourriture, pénètrent ainsi dans des zones humaines, explique la Dre Abrahms.

Le scénario s'observe également dans les mers: le réchauffement de l’eau entraîne des changements dans la distribution des poissons, poussant ainsi les baleines à se rapprocher des communautés de pêcheurs. Ce déplacement cause non seulement une hausse des attaques de baleines envers les humains, mais aussi une augmentation du nombre de mammifères marins enchevêtrés dans des lignes de pêche.

La Dre Abrahms soutient cependant que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour «comprendre pleinement ces liens».

«Nous devons examiner l’ampleur du phénomène. Un effort plus concerté des scientifiques pour prendre en compte l’influence du changement climatique sur ces conflits pourrait nous aider à anticiper le moment où ils se produisent, voire à les éviter», a conclu la biologiste.