Dave Bautista quittera l’univers de Marvel après Guardians of the Galaxy Vol. 3

Partager







Dave Bautista incarnera Drax le Destructeur pour la toute dernière fois dans Guardians of the Galaxy Vol. 3.

• À lire aussi: Chris Pratt, sous l’effet de somnifères, a invité Dave Bautista à se battre

• À lire aussi: Guardians of the Galaxy: Dave Bautista regrette que Marvel ne développe pas Drax

Il a terminé cette année le tournage du quatrième film de Thor, Thor: Love and Thunder, et prévoit de commencer la production du troisième volet de Guardians of the Galaxy en octobre.

«Ce sera la fin de mon voyage avec Drax, a-t-il déclaré à People, jeudi. Ç’a été un sacré voyage avec cette distribution, les Gardiens et tout l’univers Marvel. J’ai l’impression que ç’a vraiment lancé ma carrière. Et je termine en quelque sorte cette partie de mon voyage, donc c’est vraiment une situation douce-amère. Je ne sais pas s’ils iront de l’avant avec le personnage ou avec les Gardiens après Les Gardiens 3, a-t-il ajouté, notant qu’il n’avait pas encore lu le scénario du film. J’aime y aller sans avoir d’attentes, vous savez, parce que je suis un fan», a-t-il expliqué.

S’il a un seul regret, cependant, c’est que son personnage ne soit pas encore tout à fait à la hauteur de son surnom de «Destructeur».

«Dans le premier film, Drax paraissait tellement drôle. Je pense qu’ils voulaient juste le montrer comme ça et c’est de ça que le public est tombé amoureux. Nous n’avons donc jamais vraiment pu voir Drax le Destructeur. Peut-être qu’il y aura une opportunité dans Les Gardiens 3, donc je n’aurai pas l’impression qu’il reste quelque chose à faire. J’aimerais apporter une partie de ce physique de lutteur dans l’univers Marvel et je n’en ai tout simplement pas eu l’opportunité.»

À VOIR AUSSI

s

s