Des feux de forêts hors du commun font huit morts et forcent des centaines d'évacuation en Turquie

La Turquie est sévèrement affectée par des incendies ravageurs qui persistent depuis six jours et qui ont fait huit morts ayant menés à l’évacuation de centaines d’habitants turcs et de touristes étrangers.

L’Union européenne (UE) a envoyé lundi trois avions bombardiers d’eau, deux de l’Espagne et un de la Croatie, pour aider le pays dans sa lutte contre les feux de forêts.

«L’UE est en solidarité totale avec la Turquie en cette période très difficile. (...) Nos pensées vont au peuple turc qui a perdu des êtres chers et aux courageux premiers intervenants qui font de leur mieux pour lutter contre les incendies meurtriers», a affirmé dimanche soir le Commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, dans un communiqué.

AFP Des feux de forêts persistent dans la ville de Marmaris, dans le sud-ouest de la Turquie.

Sur les 130 incendies qui se sont déclarés en six jours dans l’ensemble du pays, sept sont toujours actifs, a assuré lundi la Direction des Forêts, un organisme public turc.

Plus de 1100 personnes ont été évacuées par bateau, a annoncé dimanche le maire de Bodrum Ahmet Aras, car les routes n’étaient pas praticables. En date de lundi, on rapporte huit morts et plus d'une centaines de blessés.

AFP Des touristes devant un feu de forêt qui ravage la région méditerranéenne de la Turquie, près de Marmaris.

Les températures sont très élevées présentement en Turquie et devraient le rester après des records atteints le mois dernier, tel 49,1 °C enregistré le 20 juillet dernier à Cizre, une ville du sud-est du pays.

Le ministère turc de la Défense a publié des images prises par satellite montrant l’importance des dégâts sur les forêts, rendues noires de suie et avec des fumées toujours visibles.

Le président critiqué

La Turquie subit actuellement les pires incendies depuis au moins une décennie, selon des données officielles, avec près de 95.000 hectares brûlés jusqu’à présent en 2021, contre une moyenne de 13.516 à ce stade de l’année entre 2008 et 2020.

Selon des données publiées par l’Union Européenne, la Turquie a été ravagée par 133 incendies en 2021 jusqu’ici, comparé à une moyenne de 43 entre 2008 et 2020.

Le président Recep Tayyip Erdogan a été la cible de critiques lorsqu’il s’est avéré que la Turquie n’avait pas d’avions bombardiers d’eau alors que le problème des incendies s’aggrave dans ce pays où un tiers du territoire est boisé.

AFP Le président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan.

Le principal parti d’opposition, le CHP (Parti républicain du peuple, social-démocrate), a reproché au président turc d’avoir démantelé l’infrastructure d’une organisation semi-publique qui détenait des avions bombardiers d’eau.

Avant l’annonce de l’aide l’UE, la Turquie avait emprunté des avions bombardiers auprès de la Russie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et l’Iran.

Les Turcs mettent la main à la pâte

Dans plusieurs villes ravagées par les feux, des volontaires se sont organisés pour aider les plus de 4000 pompiers qui luttent sur le terrain.

A Marmaris, une ville dans le sud-ouest de la Turquie, des volontaires ont pris en charge la collecte et la distribution d’eau et de nourriture, ainsi que du matériel tel que des crèmes contre les brûlures ou des vêtements anti-feu.

AFP Des habitants attendent près des feux de forêts, dans la ville de Marmaris, dans le sud-ouest de la Turquie.

«Alors qu’il y a ces incendies, beaucoup d’habitants de Marmaris, comme moi, ne peuvent s’endormir paisiblement. Nous devons éviter que notre avenir brûle», a affirmé Evran Ozkan, un volontaire de Marmaris à un journaliste de l’AFP sur place.

D’autres volontaires participent directement aux efforts pour maîtriser l’incendie.

«On essaie de défricher le terrain sous les feux. On coupe l’herbe, on nettoie. On aide aussi les pompiers à se déplacer dans la forêt avec leurs tuyaux», a expliqué Tevfik Kahraman, un autre volontaire à Marmaris.

Deux incendies font aussi rage en Grèce voisine, sur l’île de Rhodes et dans le nord-ouest du Péloponnèse, alors que les températures caniculaires devaient dépasser les 40 degrés dans la journée.