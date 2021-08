Moment magique à Tokyo: deux athlètes (et amis) se partagent la médaille d’or

Partager







Que diriez-vous de partager votre médaille d'or avec un ami? C'est ce qui s'est produit ce week-end lors de la finale du saut en hauteur aux Jeux olympiques de Tokyo.

Ex aequo après avoir franchi 2,37 m lors de l’épreuve finale du saut en hauteur masculin, l'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Mutaz Essa Barshim sont tous les deux devenus champions olympiques. Après trois tentatives, les deux athlètes ne sont pas parvenus à franchir la barre des 2,39 m.

Dans un scénario hors du commun, les deux concurrents se sont fait proposer deux scénarios par les arbitres: une prolongation pour départager un gagnant ou se partager la médaille. Ils ont choisi la deuxième option.

Un beau moment qui s’est évidemment terminé avec une accolade entre les deux athlètes, qui sont amis depuis 2017.

«Partager cette médaille avec Marco me procure un sentiment incroyable, je suis tellement heureux. C’est un rêve dont je ne veux pas me réveiller. J’ai traversé beaucoup d'épreuves. J’ai attendu cinq ans pour ce moment, j’ai vécu des blessures et des revers», a indiqué Mutaz Barshim.

Le Qatari, double champion du monde en titre, décroche un troisième podium olympique consécutif à 30 ans, après l’argent en 2012 et en 2016.

L’Italien remporte quant à lui son premier titre international en plein air. Il était champion du monde en salle en 2016. L’athlète s’était fracturé la jambe il y a cinq ans lors d’une épreuve de préparation pour les JO de Rio, au Brésil.

«J’ai simplement voulu revenir au plus haut niveau après mes blessures, mais décrocher l’or, c’est incroyable, j’en ai tellement rêvé», a-t-il déclaré.