Une plongeuse québécoise a reçu la pire note possible après être entrée les pieds en premier dans l’eau

Pamela Ware a obtenu la note de 0 pour un saut effectué lors des épreuves préliminaires au tremplin de 3 mètres à Tokyo.

La plongeuse de 28 ans qui faisait ses débuts olympiques à ses Jeux de la XXXIIe olympiade a mal coordonné son saut d’une difficulté de 3,5 et n’a eu d’autre choix que de se précipiter dans la piscine pieds devant.

Autrement, elle aurait pu se blesser gravement, comme elle l’a confié à la CBC.

Terminant en 18e position, elle échouait par le fait même à obtenir sa qualification pour la finale de l’épreuve.

Sur Instagram, Ware est revenue sur sa contre-performance et a jeté un regard philosophique sur son échec.

«Ce que nous faisons en compétition n’est qu’une infime partie de ce que nous faisons dans l’ensemble pour nous rendre où nous sommes», a-t-elle dit.



«J’étais tellement prête pour cette compétition et j’ai fait une erreur. Ça aurait pu arriver à n’importe qui, mais c’est arrivé à moi au mauvais moment. Mais je suis fière parce que j’ai fait tout ce qui était possible pour me rendre où je suis», a poursuivi l’athlète.



«Je suis humaine. J’ai le droit de faire des erreurs», a-t-elle dit pour conclure son petit retour sur le triste saut.

L’occasion semble donc parfaite pour rappeler à tous chacun que «L'important, c'est moins de gagner que de prendre part».



D’ailleurs, ce dicton célèbre qui est faussement attribué au baron Pierre de Coubertin a d’abord été prononcé par l'évêque de Pennsylvanie lors de son sermon aux athlètes des jeux Olympiques de Londres en 1908.

